Nije imala pojma da je trudna – sve dok nije rodila u kupaonici hotela: 'Dan prije poroda nosila sam kofere uz stepenice'

Obožavatelji emisije This Morning ostali su u nevjerici kad je jedna gošća ispričala da nije imala pojma da je trudna – sve dok nije rodila u kupaonici hotela. Helen i Michael Green iz Bristola gostovali su u srijedu s voditeljima Cat Deeley (48) i Benom Shepherdom (50), gdje su podijelili nevjerojatnu priču o dolasku svoje kćeri Olivije na svijet.

Obitelj je s petogodišnjom kćeri Darcy otputovala u Kanadu na desetodnevno putovanje automobilom. Putovanje se, međutim, produžilo na pet tjedana nakon što je Helen iznenada rodila. Ova majka ispričala je da se na letu osjećala loše, ali je sve pripisivala menstrualnim bolovima. U hotelu se odlučila odmoriti, a tijekom noći probudila se s jakim bolovima u trbuhu.

“Ustala sam, otišla u kupaonicu i uhvatila se za ormarić jer su mi noge popuštale. Odjednom mi je tijelo reklo ‘guraj’… Nisam ni shvatila što se događa dok nisam sjela na WC. Jedan snažan tiskaj i beba je bila tu”, prisjetila se. Michael je u prvi trenutak mislio da sanja kada je čuo plač, a tek kad je ušao u kupaonicu vidio je suprugu s novorođenčetom u naručju.

Na pitanje voditelja je li u trudnoći bilo ikakvih znakova, Helen je objasnila: “Nisam osjetila pokrete. Liječnici misle da je posteljica to prikrila. Imam 45 godina i uvijek sam imala neredovite menstruacije, pa sam sve pripisivala perimenopauzi”.

Dodala je da je nastavila živjeti potpuno normalno: “Dan prije poroda nosila sam kofere uz stepenice podzemne. Nisam imala pojma što se događa”. Srećom, i mama i beba prošle su sve liječničke pretrage i zdrave su.

Priča je brzo odjeknula na društvenim mrežama, gdje su gledatelji izrazili nevjericu. “Kako možeš pomisliti da su to menstrualni bolovi, a nisi imala menstruaciju mjesecima?”, upitala se jedna korisnica. Mnogi su priznali da im je cijela priča “jednostavno nelogična”, dok su drugi istaknuli da su sretni što su i mama i beba dobro prošle.