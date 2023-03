Pomicanje crne rupe zbunilo znanstvenike: Sada je usmjerena izravno prema Zemlji

Supermasivna crna rupa, koja izbacuje zračenje gotovo brzinom svjetlosti, pomaknula se za nevjerojatnih 90 stupnjeva i usmjerila se izravno prema Zemlji. Kako ističe Live Science, riječ je o oštrom zaokretu koji zbunjuje fizičare. Aktivne galaktičke jezgre (AGN) su crne rupe u jezgrama mnogih drugih galaksija, a nakupljaju materiju i izbacuju snažne mlazove čestica visoke energije poznate kao relativistički mlazovi.

AGN se klasificiraju prema tome koji je dio usmjeren prema Zemlji. PBC J2333.9-2343, velika galaksija promjera oko 4 milijuna svjetlosnih godina, prethodno je bila klasificirana kao radio galaksija, što znači da su golemi mlazovi zračenja njezinog AGN-a bili usmjereni okomito na naš vidokrug.

Ipak, prema novom istraživanju objavljenom 20. ožujka u časopisu Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, galaksija se reklasificira kao blazar. Prema tome, mlazovi crne rupe sada su usmjereni izravno prema Zemlji. To znači da su se mlazovi galaksije pomaknuli za "dramatičan" stupanj, napisali su istraživači u studiji.

"Naša je hipoteza bila da je relativistički mlaz njezine supermasivne crne rupe promijenio smjer, a kako bismo potvrdili tu ideju, morali smo provesti mnogo promatranja", navela je glavna autorica studije Lorena Hernández-García, astrofizičarka na Institutu za astrofiziku Millennium.

Hernández-García i njezini kolege promatrali su PBC J2333.9-2343 u gotovo cijelom elektromagnetskom spektru, od radio valova do gama zraka. Njihova su promatranja pokazala da ova galaksija ima karakteristike tipične za blazare - svijetlila je i zatamnjivala se poput blazara i imala je slične mlazove.

Što je uzrokovalo ovaj veliki pomak? Astronomi još uvijek to otkrivaju. Trenutne teorije uključuju spajanje galaksija, gdje se druga velika galaksija sudarila s PBC J2333.9-2343, mijenjajući orijentaciju svega unutar nje. Potrebno je, navodi Live Science, više promatranja da bi se otkrila ova misterija.

