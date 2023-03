Tajanstveni planet mogao bi se pretvoriti u vodeni svijet

Novootkriveni planet koji je od Zemlje udaljen 138 svjetlosnih godina po istraživanjima znanstvenika mogao bi se pretvoriti u vodeni svijet. Ovaj egzoplanet ima ili plinovitu atmosferu ili globalni ocean ili mješavinu oba. Taj neobični egzoplanet dobio je ime HD-207496b, a doznajemo kako je šest puta veći od Zemlje.

Do sada su astronauti otkrili i potvrdili oko 5300 egzoplaneta, a ima još gotovo dvostruko više nepotvrđenih kandidata. Također su otkrili da nema puno takvih tijela koja su malo veća od Zemlje te s orbitama kraćim od stotinjak dana. Ovo je poznato kao dolina radijusa malog planeta.Ispod njega općenito nalazimo stjenovite svjetove poput Zemlje, Venere i Marsa, a zovemo ih super-Zemlje. Iznad njega nalazimo svjetove s gustom atmosferom, poput minijaturnih Neptuna, i zovemo ih mini-Neptuni. Razlozi za dolinu nisu sasvim jasni, ali sve više dokaza počinje sugerirati da neposredna blizina zvijezde ima neke veze s tim. Moguće je da ispod određenog kritičnog praga egzoplanet jednostavno nema dovoljno mase da zadrži gravitacijski stisak atmosfere.

Otkriveno je nekoliko svjetova koji sadrže tragove o ovom procesu, a znanstvenici traže još, koristeći High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS) na 3,6-metarskom teleskopu Europskog južnog opservatorija na La Silla opservatoriju u Čileu, prateći kandidate koje je identificirao NASA-in svemirski teleskop za lov na egzoplanete TESS, piše Science alert.

TESS traži egzoplanete zureći u komadić neba, a njegovi osjetljivi instrumenti podešeni su na vrlo slabe padove u svjetlu zvijezda koji bi mogli biti dokaz egzoplaneta u orbiti koji prolazi ili prolazi između nas i zvijezde. Ako se ti tranziti događaju redovito, astronomi mogu lako zaključiti o prisutnosti tijela u orbiti i odrediti njegovo razdoblje. Ako je poznat sjaj zvijezde, dubina pada tranzita – koliko je zvjezdane svjetlosti blokirano – omogućuje astronomima izračunavanje polumjera tijela koje kruži.

HARPS otkriva drugu metriku. Dok egzoplanet kruži oko zvijezde, on djeluje vlastito gravitacijsko privlačenje. Egzoplanet tehnički ne kruži oko zvijezde; nego dva tijela kruže oko zajedničkog centra mase, poznatog kao baricentar. Budući da su zvijezde puno masivnije od svojih svjetova, one se ne miču puno, umjesto toga se samo migolje na mjestu.To je ono što HARPS može mjeriti. Kako se zvijezda pomiče prema nama i od nas, valna duljina njezine svjetlosti se mijenja, sabijajući se kada se zvijezda približava i rastežući kako se zvijezda udaljava. Koliko se zvijezda kreće ovisi o masi egzoplaneta, pa astronomi mogu izračunati i to. Nakon što saznate masu i radijus egzoplaneta, možete ih sastaviti kako biste izračunali njegovu gustoću. Ovdje postaje stvarno zanimljivo jer se gustoća može koristiti za zaključivanje od čega je napravljen egzoplanet.

Kada je TESS uhvatio egzoplanet blizu doline radijusa, s radijusom 2,25 puta većim od Zemljinog i orbitom od 6,44 dana s narančastom patuljastom zvijezdom nazvanom HD-207496, otišli su na HARPS kako bi ga bolje pogledali. Podaci HARPS-a otkrili su da HD-207496b ima masu oko 6,1 puta veću od Zemljine. "Otkrili smo da HD-207496b ima nižu gustoću od Zemlje i stoga očekujemo da ima značajnu količinu vode i/ili plina u svom sastavu", pišu istraživači u svom radu. "Iz modeliranja unutarnje strukture planeta, zaključujemo da planet ima ili omotač bogat vodom, omotač bogat plinom ili mješavinu oba." Naknadne studije za karakterizaciju atmosfere, ako je ima, trebale bi otkriti pravu prirodu – i konačnu sudbinu – ovog tajanstvenog svijeta.

VIDEO NASA ispisala povijest: Letjelica DART uspješno je udarila u asteroid!