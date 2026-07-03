SAD upozorio Poljsku na moguću rusku provokaciju, cilj bi bio testirati NATO

Sjedinjene Američke Države upozorile su Poljsku da bi Rusija u idućim mjesecima mogla izvesti oružanu provokaciju kako bi testirala odlučnost NATO-a, objavio je poljski portal Onet , pozivajući se na izvore bliske predsjedniku Karolu Nawrockom. Prema navodima izvora, mogući scenariji uključuju napade dronovima ili projektilima na ključnu infrastrukturu, poput energetskih postrojenja, ali i ograničene upade ruskih ili bjeloruskih vojnika na teritorij Poljske.

Navodno bi cilj takve akcije bio izazvati političke napetosti među zapadnim saveznicima te izvršiti pritisak na države članice NATO-a da smanje ili obustave vojnu i financijsku pomoć Ukrajini. Izvori tvrde da Washington redovito razmjenjuje obavještajne podatke s Varšavom o mogućim ruskim planovima usmjerenima prema istočnom krilu NATO-a.

Poljske sigurnosne službe, prema pisanju Oneta, smatraju da postoji mogućnost ograničenog konvencionalnog incidenta koji bi Moskva mogla pokušati prikazati kao slučajnost. Među mogućim scenarijima spominju se kratkotrajni upad preko granice, napad dronovima na infrastrukturu ili simulirani zračni napadi koji bi aktivirali poljski sustav protuzračne obrane.

Jedan od izvora iz poljskih obavještajnih službi upozorio je i na mogućnost hibridnog napada u pograničnom području. Slična upozorenja dolaze i iz baltičkih država, čiji izvori navode da i dalje postoji ozbiljan rizik od provokacija iz ruske eksklave Kalinjingrada, smještene između Poljske i Litve.

Rusija posljednjih godina više je puta optuživana za narušavanje zračnog prostora država članica NATO-a te za aktivnosti kojima ispituje spremnost Saveza. Nedavno izvješće Međunarodnog instituta za strateške studije (IISS) navodi da je Rusija, koristeći takozvanu flotu iz sjene, vjerojatno lansirala bespilotne letjelice iznad Europe radi prikupljanja obavještajnih podataka i testiranja sustava protuzračne obrane članica NATO-a. Ni američke ni poljske vlasti zasad nisu službeno komentirale navode objavljene u medijima.