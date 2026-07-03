Razvija se Super El Niño, ali i hladna oceanska anomalija: Što će to značiti za ovu zimu?

Dok ekstremne vrućine pogađaju velik dio Europe, već se pojavljuju prve prognoze za nadolazeću zimu. Najnovije analize oceana pokazuju da se tzv. hladna kaplja ponovno širi, dok se istodobno u tropskom dijelu Tihog oceana razvija snažan Super El Niño. Zajedno, pojave već daju snažne rane naznake kakvi bi tlak zraka i temperature mogli biti tijekom zime u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Europi, navodi Severe Weather Europe.

Naime, zabilježen je novi trend hlađenja u sjevernom Atlantiku. Podaci pokazuju stvaranje i širenje nove hladne kaplje za koju prognoze predviđaju da će trajati do 2027. godine. Sjeverni Atlantik sada je znatno hladniji nego u isto vrijeme prošle godine, a posebno se ističe područje Golfske struje koje pokazuje nekoliko stupnjeva niže temperature nego lani. To hladno područje sjevernog Atlantika suprotstavlja se snažnom Super El Niñu koji se razvija u tropskom Tihom oceanu.

Gledajući prognoze za prosinac, Severe Weather Europe navodi kako je hladna anomalija i dalje prisutna. Prema tome, utvrđuje se kako ona nije samo prolazna pojava koja traje nekoliko dana ili tjedana, nego dugoročna značajka. Također, prognoza za prosinac pokazuje snažan kontrast između Super El Niña i hladnog sjevernog Atlantika. Analizom je utvrđeno kako je atlantska hladna anomalija možda nuspojava promjenjivog globalnog vremenskog sustava koji prelazi u režim Super El Niña, s obzirom na to da su oceanske anomalije često više pokazatelj velikih promjena u atmosferi.

Uzimajući u obzir nove podatke, kao i uzorke iz proteklih godina, očekuje se visoki tlak nad Kanadom te niski nad središnjim i južnim SAD-om. El Niño bi mogao donijeti tople anomalije u sjeverne dijelove SAD-a i Kanade, ali i rastuću anomaliju hladnog zraka nad središnjim, južnim i istočnim dijelovima SAD-a. Što se tiče Europe, očekuje se širenje visokog tlaka te da će biti sve više toplih anomalija dubljim ulaskom u zimu. Iako bi Europa, prema tome, mogla imati blažu i topliju zimu od prosjeka, valja naglasiti kako je još uvijek o vrlo ranim procjenama.