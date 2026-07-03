Trump objavio graf pa se obrušio na NATO saveznike: 'Smiješno je...'

Američki čelnik Donald Trump ponovno je kritizirao europske članice NATO-a zbog premalih izdvajanja za obranu te zbog toga što nisu podržale Sjedinjene Američke Države. Nakon što je ranije već više puta prijetio da će SAD napustiti Savez, sada je ponovno istaknuo kako je "smiješno" što njegova zemlja i dalje nastavlja istim putem kada, kako navodi, odnos nije uzajaman. "Smiješno je da Sjedinjene Američke Države i dalje nastavljaju ovim jednostranim putem kada taj odnos nije uzajaman. Oni nisu bili uz nas!!!", poručio je Trump te objavio graf izdvajanja članica NATO-a.

Foto: Truth Social/Donald Trump

Trump je u ovom mandatu dodatno zaoštrio svoju retoriku prema NATO savezu. Situacija je prvotno eskalirala zbog Grenlanda kojeg je američki čelnik htio zauzeti. Potom, u travnju je za The Telegraph izjavio da ozbiljno razmatra povlačenje iz NATO-a, nakon što se savez nije pridružio njegovom ratu protiv Irana. Pritom, nazvao je savez "papirnatim tigrom“.

Saveznici su tada odbili Trumpov zahtjev da pošalju ratne brodove kako bi ponovno otvorili Hormuški tjesnac kroz koji prolazi 20 posto svjetske nafte. "Mi smo bili tamo automatski, uključujući Ukrajinu. Ukrajina nije bila naš problem. To je bio test, i bili smo tamo za njih, i uvijek bismo bili tamo za njih. Oni nisu bili tamo za nas", kazao je.

Njegova je posljednja objava stigla svega nekoliko dana prije summita NATO-a u Ankari. Naime, čelnici država i vlada članica NATO-a te ključni partneri sastat će se 7. i 8. srpnja kako bi razmotrili napredak ostvaren od summita održanog 2025. godine u Haagu te utvrdili plan daljnjih koraka za nastavak ostvarivanja ključnih ciljeva.

"Zadaća koja je pred nama jasna je: saveznička obećanja moramo pretvoriti u konkretne rezultate. Veća ulaganja, povećanje industrijske proizvodnje i nastavak potpore Ukrajini. Sve to pridonosi snažnijem NATO-u i većoj sigurnosti za sve nas", poručio je Mark Rutte, glavni tajnik NATO-a.