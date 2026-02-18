Eksplozija u uredu za prijavu u vojsku u gradu Kolomija, u zapadnoj Ivano‑Frankivskoj oblasti, klasificirana je kao teroristički napad, priopćilo je ukrajinsko regionalno tužiteljstvo. Ova vijest dolazi u trenutku porasta napada na vozila koja pripadaju vojnim osobama širom Ukrajine. Samo u posljednja dva tjedna zabilježena su dva takva incidenta u Odesi. Nitko nije ozlijeđen u eksploziji koja se dogodila tijekom noći 18. veljače, no eksplozija je razbila prozore i oštetila ured. Istražitelji i stručnjaci za deaktiviranje bombi nastavljaju raditi na mjestu događaja, navodi se u izvješću.

Tužitelji, zajedno s Ukrajinskom službom sigurnosti (SBU) i Nacionalnom policijom, istražuju okolnosti incidenta, uključujući njegov uzrok i one koji su odgovorni. Ruske specijalne službe često regrutiraju ukrajinske građane, uključujući maloljetnike, kako bi provodili subverzivne aktivnosti, piše Kyiv Independent. Mnogi su kontaktirani preko društvenih mreža, gdje im se nudi novac za izvršenje ilegalnih zadataka. Istodobno, u kontekstu tekućih mobilizacijskih napora u Ukrajini, uredi za vojnu prijavu često su optuživani, ponekad opravdano, za prisilnu vojnu obvezu bez poštivanja osnovnih građanskih prava te za loše postupanje prema regrutima.

Tijekom protekle godine, Ukrajinski pučki pravobranitelj za ljudska prava, Dmytro Lubinets, primio je 6.127 pritužbi, gotovo dvostruko više nego 2024. godine. Najčešće prijavljene nepravilnosti uključuju ograničavanje slobode kretanja tijekom zadržavanja, površinske liječničke preglede vojnih komisija, povrede u postupku odgode vojne obveze, nezakonito oduzimanje osobnih stvari i nezakonito zadržavanje u uredima za prijavu u vojsku, navodi Lubinets.