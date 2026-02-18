Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 157
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NAPAD USRED NOĆI

Eksplozija u ukrajinskom vojnom uredu proglašena terorističkim napadom

Foto: Tužiteljstvo Ivano‑Frankivske oblasti
1/2
Autor
Lorena Posavec
18.02.2026.
u 14:31

Detonacija je razbila prozore i oštetila ured, a istražitelji i stručnjaci za deaktiviranje bombi nastavljaju raditi na mjestu događaja

Eksplozija u uredu za prijavu u vojsku u gradu Kolomija, u zapadnoj Ivano‑Frankivskoj oblasti, klasificirana je kao teroristički napad, priopćilo je ukrajinsko regionalno tužiteljstvo. Ova vijest dolazi u trenutku porasta napada na vozila koja pripadaju vojnim osobama širom Ukrajine. Samo u posljednja dva tjedna zabilježena su dva takva incidenta u Odesi. Nitko nije ozlijeđen u eksploziji koja se dogodila tijekom noći 18. veljače, no eksplozija je razbila prozore i oštetila ured. Istražitelji i stručnjaci za deaktiviranje bombi nastavljaju raditi na mjestu događaja, navodi se u izvješću.

Tužitelji, zajedno s Ukrajinskom službom sigurnosti (SBU) i Nacionalnom policijom, istražuju okolnosti incidenta, uključujući njegov uzrok i one koji su odgovorni. Ruske specijalne službe često regrutiraju ukrajinske građane, uključujući maloljetnike, kako bi provodili subverzivne aktivnosti, piše Kyiv Independent. Mnogi su kontaktirani preko društvenih mreža, gdje im se nudi novac za izvršenje ilegalnih zadataka. Istodobno, u kontekstu tekućih mobilizacijskih napora u Ukrajini, uredi za vojnu prijavu često su optuživani, ponekad opravdano, za prisilnu vojnu obvezu bez poštivanja osnovnih građanskih prava te za loše postupanje prema regrutima.

Tijekom protekle godine, Ukrajinski pučki pravobranitelj za ljudska prava, Dmytro Lubinets, primio je 6.127 pritužbi, gotovo dvostruko više nego 2024. godine. Najčešće prijavljene nepravilnosti uključuju ograničavanje slobode kretanja tijekom zadržavanja, površinske liječničke preglede vojnih komisija, povrede u postupku odgode vojne obveze, nezakonito oduzimanje osobnih stvari i nezakonito zadržavanje u uredima za prijavu u vojsku, navodi Lubinets.

Foto: Tužiteljstvo Ivano‑Frankivske oblasti

Ključne riječi
teroristički napad Ukrajina eksplozija

Komentara 3

Pogledaj Sve
SE
Serengeti
15:09 18.02.2026.

Ukrajincima je dosta prisilne i nasilne mobilizacije. Ako se nastavi mobilizirati ljude na silu ovakve akcije će biti ćešće, a sve će se pokušati podvaliti kao ruska sabotaža. Rusi su posvuda 🤣😂

Avatar EI Indio
EI Indio
14:56 18.02.2026.

Unutrašnja borba protiv ukronacističke vlade , Prle, Tihi i Mrki u akciji

Avatar bimbopus
bimbopus
15:06 18.02.2026.

Očito da su neki nezadovoljni greenmenom i trenutnim stanjem u državi , ali i u rusiji nije sve po željama putina i vojnog vrha . Mldosti je dosta ratovanja i smrti . Jedino pravo bi bilo da vodje i njihove pristaše ukrste oružje i pobijednik dobije sve a gubitnik izgubi život.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!