PODVODNI DRON

Razvijen novi bespilotni sustav koji ima jednu posebnu sposobnost: 'Može izvoditi širok spektar misija'

Lamprey
Foto: Lockheed Martin
Autor
Dora Taslak
15.02.2026.
u 22:18

Najznačajnija sposobnost Lampreya jest mogućnost pričvršćivanja na donju stranu brodova i podmornica

Američka tvrtka Lockheed Martin predstavila je novi bespilotni podvodni sustav nazvan Lamprey, dizajniran da se pričvrsti na trupove brodova i podmornica te ih prati do operativnih područja. Riječ je o visoko modularnom dizajnu koji se može konfigurirati i za lansiranje zračnih dronova i torpeda, kao i za prikupljanje obavještajnih podataka nakon dolaska na odredište. Lamprey, također, može ležati u zasjedi na morskom dnu, otvarajući nove mogućnosti za nadzor neprijateljskih pomorskih aktivnosti i onemogućavanje slobodnog kretanja protivnika kada je to potrebno.

Lockheed Martin opisuje Lamprey kao višenamjensko autonomno podvodno vozilo (MMAUV). Pokreće ga električni pogon i opremljen je hidrogeneratorom koji mu omogućuje punjenje baterija tijekom misija. Ima dva propelera straga, kao i dva bočno. "Lamprey MMAUV može izvoditi širok spektar misija", opisala je tvrtka te dodala kako to uključuje, između ostaloga, obavljanje obavještajnih i nadzornih zadaća te postavljanje opreme na morsko dno. Uz to, sustav ima sposobnost lansiranja bespilotnih zračnih sustava za nadzor i kinetičke udare. Što se tiče kinetičkih sposobnosti, Lockheed Martin navodi da se Lamprey može konfigurirati za lansiranje lakih torpeda iz unutarnje komore, navodi The War Zone.

Međutim, najznačajnija sposobnost Lampreya jest mogućnost pričvršćivanja na donju stranu brodova i podmornica. To se odražava i u samom imenu sustava s obzirom na to da se ribe lampreje koriste kružnim ustima kako bi se "zaključale" na domaćina. Takva mogućnost raspoređivanja otvara niz operativnih mogućnosti, posebno ako MMAUV-ovi imaju visok stupanj autonomije. Brodovi i podmornice mogli bi diskretno prevoziti grupe Lampreya do odredišta, a sustavi bi se mogli koristiti i s većih pomorskih platformi. Zahvaljujući ugrađenoj mogućnosti punjenja, podvodni dronovi mogli bi se koristiti i višekratno.

Sve to stvorilo bi velike probleme protivnicima koji pokušavaju pronaći i locirati položaj Lampreya. To bi se dodatno zakompliciralo i činjenicom da se Lamprey može samostalno kretati ili ležati na morskom dnu barem neko vrijeme. Mogućnost pričvršćivanja sustava i otvara opciju da se pričvrsti na neprijateljske brodove i detonira kao eksplozivna mina prikačena na trup.
Plenković upitao robota može li sjesti, odgovor nasmijao sve prisutne
Lamprey oružje Lockheed Martin

