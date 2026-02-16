Naši Portali
RASTUĆA PRIJETNJA

Još jedna europska zemlja želi nuklearno oružje

Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
INTS KALNINS/REUTERS
Autor
Dino Brumec
16.02.2026.
u 08:21

Nakon početka rata u Ukrajini, Poljska je jedna od zemalja koje su najviše povećale ulaganje u obranu pa izdvajanje za vojsku doseže već 5% BDP-a.

Poljska bi trebala razmatrati razvoj vlastitog nuklearnog oružja zbog rastuće prijetnje od Rusije, rekao je u nedjelju poljski predsjednik Karol Nawrocki u intervjuu za poljsku televiziju Polsat.

- Veliki sam pristalica toga da se Poljska pridruži nuklearnom projektu. Mi smo država koja je na granici oružanog sukoba, i znamo koji je stav agresivne, imperijalne Ruske Federacije prema Poljskoj – rekao je Nawrocki, i pritom ustvrdio da ne može reći hoće li, i kada, Poljska započeti s pribavljanjem nuklearnog oružja.

Ove izjave iz Varšave dolaze netom nakon što je njemački kancelar Friedrich Merz na sigurnosnoj konferenciji u Münchenu rekao kako je u pregovorima s Francuskom o uspostavi europskog nuklearnog obrambenog štita. Francuska posjeduje nuklearno oružje, dok ga Njemačka i Poljska nemaju. Suočeni s previranjima na međunarodnoj sceni, sve više zemalja razmatra ovu opciju.

Poljak Nawrocki rekao je u intervjuu da bi Varšava trebala slijediti put razvoja vlastitog nuklearnog potencijala, uz poštovanje svih međunarodnih pravila. Na pitanje bi li Sjedinjene Države, čvrsta poljska saveznica, dopustile ovoj zemlji da krene tim putem, s obzirom na to da je država potpisinica sporazuma o nuklearnoj neproliferaciji, poljski čelnik rekao je: "To ne znam, ali moramo započeti u tom smjeru kako bismo krenuli s radom". Nakon početka rata u Ukrajini, Poljska je jedna od zemalja koje su najviše povećale ulaganje u obranu pa izdvajanje za vojsku doseže već 5% BDP-a.

Polish Border Guard officer at the Poland-Belarus border
