Politika i moral mogu skupa, ako se političare ograniči što smiju i ne smiju raditi

Iako postoji vječna napetost i sukob morala i politike i brojni slučajevi gdje je prevladalo ono loše u politici, postoje i jasne smjernice što znači etičko djelovanje u politici, stoga ideja o moralu u politici nije oksimoronska, već treba precizno ograničavati što političari smiju i ne smiju raditi, istaknuto je u utorak na Vernovoj panel diskusiji pod nazivom "Politika i moral".

"Slažem se, postoji ta napetost i vječni sukob morala i politike i postoje brojni slučajevi gdje je prevladalo ono loše u politici i da je moral izvukao kraći kraj. No bez obzira na tu napetost, postoje jasne smjernice što znači etičko djelovanje u politici. U sudjelovanju u odlukama bitni su principi i načela na kojima čovjek temelji svoje djelovanje. Nikada ne smijete polaziti od svog osobnog, privatnog interesa, interesa stranke, lobističkog interesa. U prvom planu morate uvijek imati javni i opći interes, interes zajednice", naglasio je saborski zastupnik Most-a i profesor na Pravnom fakultetu u Zagrebu Robert Podolnjak.

Bitnim je ocijenio da onaj koji se bavi društvenim, političkim radom ima iza sebe osobni integritet i profesionalnu karijeru, a mišljenja je i da politička karijera ne smije biti doživotna, već se njome treba baviti samo neko vrijeme. "Kada politika postane profesija bez koje ne možete živjeti i preuzme vaše biće i ne vidite nešto izvan toga, onda postoji opasnost", kazao je Podolnjak.

Da ideja o moralu u politici nije oksimoronska slaže se i profesor na Hrvatskom katoličkom sveučilištu Stjepo Bartulica koji napominje da treba precizno ograničavati što političari smiju i ne smiju raditi.

"Naši ljudi previše očekuju od političara jer ne možete upisati dijete u vrtić bez neke veze, a kamoli kasnije kada dođu teži problemi - zaposliti se ili liječiti i tu je veliki problem. I zbog toga što politika toliko toga određuje, naši ljudi koji nisu anđeli padaju u napast, tako da je i političar koji je na poziciji - u napasti, a onaj koji nije na poziciji opet je u napasti da se približi njima i bez toga, nažalost, nema napetka", kazao je.

Profesor na Fakultetu političkih znanosti Dejan Jović mišljenja je da se u društvu privatnog vlasništva stvara atmosfera u kojoj je bavljenje javnim poslovima postalo odiozno, ne zbog toga što je to takvo samo po sebi, već zato što postoje ljudi koji "žele marginalizirati javnu sferu i ogaditi je građanima kako bi sakrili svoj moral kojega nitko ne propituje jer nema legitimitet za to".

"Kada se radi o nemoralnom političaru, mi imamo instrument da ga maknemo kroz izbore, no što ćemo s privatnim poduzetnikom koji lažira završni račun, uzima tuđi novac za svoje privatne interese i time ugrožava ne samo svoje zaposlenike nego i širi javni interes", upitao je.

Jović je upozorio da je tendencija društva da se svakoga tko se bavi javnim poslovima ocrnjuje - opasna za demokraciju te vodi u situaciju gdje čovjek može biti izabran, ali zbog imidža da radi za svoju privatnu korist i da je nemoralan gubi moć, a oni koji stvarno rade samo za svoje privatne interese, pritom eksploatirajući druge ljude i uzimajući javni novac, prolaze krišom.

"Ako želimo sačuvati demokratski karakter vlasti te nismo zadovoljni s političarima i mislimo da su nemoralni, onda se postavlja pitanje da li smo mi moralni što im to dopuštamo i ne izlazimo sami kao kandidati i pokušamo sami sebe izložiti da mi to radimo mnogo bolje. Odgovornost onih koji gledaju kazneno djelo nemorala je jednaka u demokraciji kao i odgovornost onih koji to čine", poručio je Jović.

Saborski zastupnik HDZ-a Ante Babić kazao je kako je percepcija javnosti o političarima veoma negativna, jer na nju djeluju mediji i društvene mreže koji objavljuju sve i svašta i "govore o efemernim stvarima, a ne o bitnima". Politika je po njemu humana vještina te je upozorio da ju je bitno razlikovati od politikanstva, što je, kaže, zapravo korov svake politike.

SDP-ov saborski zastupnik i član Predsjedništva te stranke Ivo Jelušić naglasio je da moralnog i nemoralnog ima u svim profesijama, ali se to propituje u javnom djelovanju, jer narod koji je tim ljudima dao legitimitet - ima pravo propitivati.