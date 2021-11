Pusić o Milanoviću i Plenkoviću: Neće oni promijeniti svoje ličnosti i reflekse, sve vidimo i znamo kakav je tko

Malo mi je neugodno što razgovaramo o toj temi. Moj je dojam da se radi o jednoj velikoj oluji političke irelevantnosti, političke nevažnosti, rekla je Vesna Pusić na početku razgovora.

Smatra kako je vrlo neugodno i neprimjereno ''ovakvo svađanje''.

– Moje je mišljenje da tu izvršna vlast ima prvu odgovornost, izvršna vlast je ta koja je ''gazdarica'', ta koja vodi politiku. Ministar je tu osoba postavljena od parlamentarne većine, od vlastite stranke i moje je mišljenje da bi se trebao suzdržati od bilo kakvog komentiranja vrhovnog zapovjednika i uopće ulaženja u bilo kakvu polemiku. Ono što mogu reći u ministrovu obranu, predsjednik zna i u ovom slučaju koristi žestoke i neuobičajene riječi. Tu čovjek može razumjeti da se netko osjeća isprovociran. Jedan ministar nije na razini da se svađa s predsjednikom, a naročito ministar obrane s obzirom na to da je predsjednik vrhovni zapovjednik oružanih snaga – rekla je Pusić i dodala da je predsjednik jedini koji je neposredno izabran većinom glasova građana.

– Sasvim je jasno da je ministar tu kolateralna žrtva sukoba koji trajno traje između premijera i predsjednika, što po mom mišljenju nije potrebno – rekla je i dodala je da to nije ''tvrda kohabitacija već blesava''.

– Raspravu o ozbiljnim političkim temama u hrvatskoj javnosti nismo vidjeli – poručila je.

Smatra kako je Banožić ''uguran ili poslan'' u sukob.

Smatra da je nevjerojatno da se govori o opozivu predsjednika.

– Vi se možete ljutiti, ali ne možete vi uopće razgovarati o jednoj takvoj temi. Svaki ministar, da je malo pametniji, znao bi da se ministra lako smjeni, a predsjednik je izabran na direktnim izborima, prema tome nema nikakve šanse za to – rekla je.

– Mislim da će ministar morati otići jer država i vlada moraju funkcionirati. Naravno da će premijer, jer to je očito njegova igra, sada neko vrijeme inzistirati na Banožiću – rekla je Pusić.

Poručila je i kako Milanović i Plenković trebaju sjesti ''u četiri oka'' i ''probati dogovoriti neke okvire unutar kojih će funkcionirati''.

– Neće oni promijeniti svoje ličnosti, svoje osobne karakteristike, reflekse... to sve vidimo i znamo kakav je tko – smatra Pusić.

Komentirala je i pitanje imenovanja veleposlanika.

– Velika većina veleposlanika uvijek je de facto iz Ministarstva vanjskih poslova, ovdje se radi o 40-ak mjesta koje treba popuniti. Po mom iskustvu uvijek se tako dogodi budući da se ti veleposlanici dogovaraju između premijera i predsjednika. Uvijek i premijer i predsjednik imaju nekoliko ljudi izvan sustava koje guraju i žele ih tu smjestiti. Iz niza razloga, da ih se riješe, da ih ne gnjave u svakodnevnom poslu, da im zahvale za nešto... – rekla je.

Pusić je komentirala i političku situaciju u Hrvatskoj.

– Glavni problem jest da nema artikulirane i snažne opozicije. Mnogi od stratega i taktičara HDZ-a uložili su mnoge godine svog života da unište opoziciju i to su postigli. I to je tragično i za sam HDZ jer sada imaju najveću opoziciju iznutra – objasnila je Pusić.

Dodala je kako je zdrava opozicija ta koja je ''političko i konceptualno različita''.

– Zemlja, da bi zdravo funkcionirala, mora imati ta dva tima koji se međusobno natječu i kontroliraju – izjavila je i dodala da je svaka stranka nakon nekog vremena ''u opasnosti da zaglibi u korupciji''.

– Zato treba konkurencija, zato se treba smjenjivati – smatra Pusić.

Što ako Plenković ode u Europsku uniju?

– Nema kopilota u avionu. Kada bi se on maknuo, tko bi preuzeo stranku? Ja ne vidim nikoga. To je jedina ozbiljna stranka koja funkcionira, usprkos svim pravomoćnim presudama, činjenicama koje su sudski konstatirane... ali usprkos svemu tome, to je stranka koja je cijelo vrijeme na vlasti. Plenković drži tu stranku i drži je na desnom centru, a kada bi njega maknuli, ni vi ni ja ne možemo se sjetiti nikoga tko bi mogao sa sigurnošću preuzeti kormilo – rekla je Pusić.