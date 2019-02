Dolački nije pronađen ni na jednoj od poznatih adresa

Policija interno traga za Željkom Dolačkim, a nakon što nije nađen na poznatim adresama, očekuje se da bi sud narednih sati mogao raspisati tjeralicu za njim. On se jučer nije pojavio na objavi nepravomoćne presude, a od tada ni odvjetnici nisu s njim u kontaktu. Nepravomoćno je osuđen na šest godina zatvora, a sud je jučer izdao dovedbeni nalog.

"Koliko ja znam nije. To je za mene prva vijest da bi to bilo tako. Možda odvjetnik Cahun zna više jer je više s njim u kontaktu. Vidio sam ga prekjučer, dosta smo iscrpno razgovarali. Jučer sam dobio poziv, čuli smo se, upravo je i njemu bilo priopćeno kakva je presuda. Nije bilo ni najmanje naznake da bi on bio u bijegu ili se spremao na njega. Za mene je ovo iznenađujuće. Doduše, on je očekivao oslobađajuću presudu", rekao je odvjetnik Veljko Miljević za N1.

Njegov odvjetnik, Davor Cahun, rekao je kako ne zna gdje je njegov klijent. "Zadnji put sam se s njim čuo u utorak ujutro. Ne znam gdje je i ne znam ništa o tom. Nismo u kontaktu“, rekao je Cahun za Dnevnik.hr.

USKOK je Dolačkog teretio za zloporabu položaja, smatrajući da je inscenirao provalu u svoj ured kako bi prikrio da su iz sefa u tom uredu nestali zlato i novac, oduzeti u različitim kriminalističkim obradama. Sud je u konačnici utvrdio da su navodi optužnice opravdani, odnosno kako je objasnila sutkinja Štampar Stipić, sud je nedvojbeno utvrdio da je Dolački počinio to za što ga se tereti. Vijeće je smatralo da je to utvrđeno iskazima vještaka i svjedoka.