Djevojci nisu zakačili uže, pala je u smrt sa 40 metara visine, medicinska sestra sada je otkrila potresne detalje

Tragična nesreća u Brazilu odnijela je život 21-godišnje Marije Eduarde Rodrigues de Freitas, studentice koja se pripremala za karijeru profesorice tjelesnog odgoja. Djevojka je stradala tijekom vikenda nakon skoka bungee jumpingom s napuštenog mosta u gradu Limeiri, u saveznoj državi São Paulo. Prema snimkama koje su se ubrzo proširile društvenim mrežama, Maria Eduarda je prije skoka zatražila izvedbu u takozvanom avionskom stilu. Riječ je o načinu skakanja pri kojem dvojica instruktora osobu podižu na ramena, dok ona raširenih ruku oponaša let. No, ubrzo se pokazalo da je tijekom pripreme došlo do kobnog propusta, sigurnosno uže nije bilo pričvršćeno za njezin pojas.

Djevojka je pala s visine od približno 40 metara. Iako se u početku smatralo da je preminula na mjestu događaja, medicinska sestra Rayza Dias, koja se zatekla u blizini i pokušala joj pomoći, tvrdi kako je Maria Eduarda nakon pada još bila živa. “Bilo je iznimno teško doći do nje. Ogrebala sam cijelu ruku jer se do mjesta pada moglo spustiti samo jednim užetom niz strmu padinu. Sve je bilo prekriveno blatom”, ispričala je Dias. Kako je navela, unesrećena djevojka je u trenutku dolaska spasilaca teško disala i imala vrlo slab puls, prenosi Daily Mail. “Čak sam i razgovarala s njom. Imam običaj šaliti se i govoriti: Nitko ne umire u mojoj smjeni zato sam joj i rekla - Nitko neće umrijeti u mojoj smjeni'”, rekla je medicinska sestra, prisjećajući se dramatičnih trenutaka.

Brazilska vojna policija izvijestila je da su dvojica muškaraca nakon nesreće pobjegla s mjesta događaja. Ubrzo su pronađeni uz pomoć helikoptera u obližnjem šumovitom području. Ukupno je šest osoba privedeno na ispitivanje. Za ubojstvo iz nehaja uz krajnju nepažnju optuženi su Maicon Fernandes Cintra (42), Luis Felipe Feliciano Egoroff (32) i Vitor de Freitas Gonçalves (27). Riječ je o kaznenom djelu koje se u Brazilu primjenjuje u slučajevima kada nema namjere usmrtiti osobu, ali se svjesnim zanemarivanjem ozbiljne opasnosti dovede u pitanje ljudski život.

Osumnjičeni su tijekom ispitivanja izjavili da im je u trenutku pripreme skoka pala koncentracija te da se ne mogu prisjetiti kada je i kako došlo do propusta s pričvršćivanjem sigurnosnog užeta. Slučaj je izazvao dodatna pitanja nakon što nijedna tvrtka nije preuzela odgovornost za organizaciju skoka. Lokalni mediji pritom navode mogućnost da su organizatori djelovali bez potrebnih dozvola.

Napušteni most na kojem se dogodila nesreća i ranije je bio poprište smrtonosnih događaja. Godine 2024. ondje je poginula biciklistica koja je izgubila kontrolu nad biciklom i pala preko ruba mosta. Budući da je riječ o napuštenoj željezničkoj infrastrukturi, formalna odgovornost za održavanje i nadzor nalazi se na brazilskoj saveznoj vladi. Nakon ranije nesreće vlasti su naredile ograničavanje pristupa mostu i postavljanje znakova upozorenja, no lokalni dužnosnici tvrde da su zaštitne barijere ubrzo zaobiđene.

🔵#BRASIL🇧🇷 : Una joven de 21 años, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, murió tras caer de 40 metros en la "Ponte do Esqueleto" (Limeira, São Paulo).

Los operadores de la empresa "Entre Cordas" la levantaron en posición "superman" y la lanzaron al vacío .#COMENTA #COMPARTE pic.twitter.com/qtnLiTzPUd — Los del Sur Noticias (@LdelSurNoticias) June 14, 2026

Nakon smrti mlade studentice, gradske vlasti Limeire ponovno su upozorile na nedostatak nadzora nad opasnom infrastrukturom te najavile mogućnost pokretanja pravnih postupaka. “Osim utvrđivanja okolnosti koje su dovele do smrti mlade žene, potrebno je utvrditi i tko je odgovoran za nedostatak kontrole pristupa saveznom području koje godinama predstavlja poznati sigurnosni rizik”, izjavio je gradonačelnik Limeire Murilo Felix.