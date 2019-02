Dolački osuđen na šest godina zatvora, mora uplatiti 3,3 milijuna kuna

Na zagrebačkom Županijskom sudu suspendirani policijski načelnik Željko Dolački proglašen je krivim za zlouporabu položaja. Nije se pojavio na izricanju nepravomoćne presude kojom je proglašen krivim te osuđen na šest godina zatvora.

Osuđen je za zlouporabu položaja te mu se oduzima 3,3 milijuna kuna. Mora podmiriti i troškove vještačenja od oko 141.000 kuna. Određuje mu se i istražni zatvor. Dolački je optužen da je u travnju 2016. lažirajući provalu u sef u sjedištu zagrebačke policije, ukrao dva kilograma zaplijenjenog zlata, oko 640.000 kuna i gotovo 290.000 eura.

U kratkom obrazloženju presude sutkinja Maja Štampar Stipić kazala je da je nedvojbeno utvrđeno da je Dolački počinio ono za što ga se tereti. Pojasnila je da je to utvrđeno na osnovi izvedenih dokaza, odnosno iskaza svjedoka i provedenih vještačenja.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Istaknula je da se okrivljeni ima pravo braniti kako hoće, no da nema pravo podmetati dokaze sudu. Rekla je i da sudsko vijeće nije vjerovalo njegovoj obrani koja je po stajalištu suda bila neuvjerljiva i proturječna.

Slobodan Šašić, zamjenik ravnateljice USKOK-a, kazao je da su oni zadovoljni presudom, no da su obzirom na značaj kaznenog djela očekivali višu kaznu. Rekao je da će po primitku pisanog obrazloženja presude odlučiti o žalbi.

Upitan misli li da je Dolački u bijegu, s obzirom na to da se nije pojavio na objavi presude, Šašić je kazao da ne vjeruje da je u bijegu već samo misli da je htio izbjeći da mu se javno u sudnici stavljaju lisice na ruke.

Inače, procedura u ovakvim situacijama jest da sud prvo raspiše dovedbeni nalog, što će se vjerojatno dogoditi tijekom današnjeg dana, a ako Dolački ne bude nađen na kućnoj adresi, onda će za njim vjerojatno biti raspisana i tjeralica.

Njegov odvjetnik Davor Cahun nije htio komentirati nepravomoćnu presudu.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Podsjetimo, kako je Večernji već pisao, to je priča od koje bi se mogao napraviti dobar kriminalistički film prepun obrata, zapleta i intriga. Tako bi se na najjednostavniji način moglo opisati suđenje Željku Dolačkom (53), bivšem voditelju Službe organiziranog kriminaliteta PU zagrebačke, optuženom za zloporabu položaja. Odnosno, kako je to precizirano u USKOK-ovoj optužnici koja je protiv njega podignuta u lipnju 2016., zbog fingiranja provale u svoj ured, a sve kako bi se, tvrdi USKOK, prikrila krađa zlata i novca iz njegova sefa.

A u sefu je, navodi se u optužnici, bilo 600.000 kuna, 279.000 eura i dva kilograma zlata koji su oduzeti u raznim kriminalističkim obradama. Sve je to nestalo, ne zna se točno kada i nikada nije nađeno.

Provala u sef otkrivena je početkom travnja 2016., a malo nakon otkrića jedne od najvećih sramota u povijesti hrvatske policije za provalu je osumnjičen Dolački. Ono što je njega povezivalo s provalom bila je snimka nadzornih kamera iz Bauhausa, na kojima se vidi Dolački kako 26. ožujka 2016. kupuje pilu.

Istu onakvu pilu, kojem je, tvrdit će prvo vještaci, a zatim i optužnica, prepiljen sef u njegovu uredu iz kojeg su nestali novac i zlato. No ta famozna pila, koja se pretvorila u pravu zvijezdu suđenja, nije nađena. Iako pila nije nađena, u spisu ipak postoje ni manje ni više nego četiri pile. Dvije je sudu predao Dolački, jednu je donio tužitelj, a jednu je izuzela policija iz Bauhausa. U tom neobičnom “ratu” pilama, svaka se strana trudila dokazati svoje tvrdnje, pa je Dolački tvrdio da sudu predaje upravo pilu koju je kupio 26. ožujka 2016. u Bauhausu.

Tijekom suđenja Dolački je tvrdio da mu je cijela priča podmetnuta te je to argumentirao, među ostalim, i tvrdnjama da su svi oni koji su radili na njegovu slučaju kasnije napredovali. Za podmetanje je optužio tadašnjeg ministra Vlahu Orepića, a imao je i mnogo primjedbi na policijsko postupanje, provođenje očevida, izuzimanje tragova sa sefa...

Iskazi nekih svjedoka nisu zvučali previše uvjerljivo pa se na momente doista stjecao dojam da je očevid šlampavo napravljen. To se posebno odnosi na sef s kojeg su tragovi, čulo se u sudnici, uzimani i nekoliko dana nakon očevida te koji je neko vrijeme bio bez nadzora. Nadalje, nije baš razjašnjeno ni je li netko nakon provale čuvao ured Dolačkog, a on je pak tvrdio da je sef i opran prije no što je odnesen iz njegove sobe. Njegove tvrdnje negirali su neki drugi svjedoci, čak i oni koje je sam predložio.

Pogledajte video: Suđenje Darku Kovačeviću