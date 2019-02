Sutkinja: Dolački, svojim činom osramotili ste policiju!

Željko Dolački kriv je...”, kazala je danas malo poslije 14 sati u jednoj od sudnica zagrebačkog Županijskog suda sutkinja Maja Štampar Stipić. No iako je u sudnici bilo 30-ak osoba, onaj na kojega se ta rečenica odnosila nije se pojavio.

Isključio mobitel

Jer Dolački, koji tijekom suđenja nije izostao ni s jedne rasprave, danas na objavu nepravomoćne presude nije došao. Stoga nije čuo da je nepravomoćno osuđen na šest godina zatvora, da mu se zbog toga što je osuđen na kaznu višu od pet godina odmah određuje istražni zatvor te da mora vratiti oko 3,3 milijuna kuna te platiti još oko 141.000 kuna sudskih troškova.

Zašto se Dolački na objavi presude nije pojavio, nije znao ni njegov odvjetnik Davor Cahun.

– Ne znam zašto nije došao na objavu – nisam se čuo s njim. Presudu mi je teško komentirati dok ne vidim pisano obrazloženje – kazao je Cahun.

Na pitanje hoće li Dolačkom savjetovati da se sam javi u Remetinec, Cahun je kazao da nikome ništa neće savjetovati. Iako se nedolazak na objavu presude može protumačiti kao bijeg, Slobodan Šašić, zamjenik ravnateljice USKOK-a, ne smatra da je Dolački u bijegu.

– Mislim da je jednostavno htio izbjeći da mu se javno u sudnici stave lisice na ruke – kazao je.

Šašić je naveo i da je zadovoljan nepravomoćnom presudom, uz primjedbu da je možda ipak zbog značaja kaznenog djela očekivao višu kaznu. Hoće li se žaliti, odlučit će nakon što dobije pisano obrazloženje presude.

Što se pak tiče Dolačkog, on se danas poslijepodne nije javljao na mobitel, koji mu je bio isključen. Sud će za njim raspisati prvo dovedbeni nalog, a ako ga policija ne nađe na njegovoj adresi, onda vjerojatno slijedi raspisivanje tjeralice. A to bi bio zaista ružan način okončanja ne samo jednog vrlo intrigantnog slučaja nego i policijske karijere koja je trajala 30 godina. USKOK je Dolačkog teretio za zloporabu položaja, smatrajući da je inscenirao provalu u svoj ured kako bi prikrio da su iz sefa u tom uredu nestali zlato i novac, oduzeti u različitim kriminalističkim obradama. Sud je u konačnici utvrdio da su navodi optužnice opravdani, odnosno kako je objasnila sutkinja Štampar Stipić, sud je nedvojbeno utvrdio da je Dolački počinio to za što ga se tereti. Vijeće je smatralo da je to utvrđeno iskazima vještaka i svjedoka.

– Nedvojbeno je da se događaj nije mogao odvijati onako kako je to opisao optuženi. S vanjske strane prozora kroz koji je navodno provaljeno u policijske urede nije bilo nikakvih tragova. Tragovi rezanja na sefu upućivali su na to da su mogli nastati samo ako su vrata sefa bila otvorena. Brava na tom sefu nije oštećena, a ključ je imao samo optuženi. Utvrđeno je da su mehanički tragovi mogli nastati od pile za metal kakvu je 26. ožujka 2016. kupio optuženi, koji je snimljen kako kupuje takvu pilu. Čestice koje su nađene u njegovoj torbi poklapaju se s česticama koje su nađene na kasi – nabrajala je sutkinja Štampar Stipić na temelju čega je njezino vijeće donijelo osuđujuću presudu.

Neuvjerljiva obrana

Govoreći o obrani Dolačkog, sutkinja Štampar Stipić kazala je da sud toj obrani nije vjerovao jer je bila proturječna i neuvjerljiva.

– Na ispitivanju u USKOK-u optuženi je tvrdio da nije kupio pilu, da bi suočen s dokazima, odnosno snimkom, dvije godine kasnije na suđenju ne samo kazao da ju je kupio već ju je na sud i donio. Rekao je da je to upravo ta pila te da je dvije godine bila na njegovu imanju. No to je bila neuspješna konstrukcija obrane. Optuženi ima pravo braniti se kako hoće, no nema pravo podmetati dokaze sudu jer to upućuje na njegovu drskost i nekritičnost prema onome što je počinio – kazala je sutkinja.

Dolačkom je otegotnim cijenjeno to što je djelo počinio kao visoki policijski službenik, odnosno osoba koja je trebala štititi sve građane od svih oblika kriminala.

– Umjesto toga, on je svojim činom osramotio policiju i sve policijske službenike koji obavljaju težak i odgovoran posao. To što je neosuđivan nije mu cijenjeno kao izrazito olakotno jer se to podrazumijeva s obzirom na posao koji je obavljao – kazala je sutkinja.

