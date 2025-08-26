Objavljeni rezultati provjere postupanja u Benkovcu: 'Policijski službenik se nespretno izrazio'

Stručni tim Ravnateljstva policije završio je provjere postupanja policijskih službenika angažiranih na osiguranju javnih okupljanja 22. kolovoza 2025. u Benkovcu te zaključio kako propusti u njihovom radu nisu utvrđeni, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova. Toga dana bila su prijavljena dva okupljanja - kulturni program udruge Teatro Verrdi i mirni prosvjed Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Benkovac. Policija je, kako navode, izradila planove osiguranja i na teren rasporedila dovoljan broj pripadnika temeljne, kriminalističke i interventne policije. Organizator festivala, iako je u početku najavio da će predstava biti održana, naknadno ju je otkazao uz obrazloženje da dio glumaca ne želi nastupiti. To je, kako naglašavaju u MUP-u, učinio unatoč policijskom jamstvu da će biti osigurani sigurni uvjeti.

Prema policijskom izvješću, do prvog kontakta između 32-godišnje sudionice i prosvjednika došlo je tek nakon otkazivanja predstave. Ona je snimala skupinu prosvjednika izbliza, a potom se uputila prema ugostiteljskom objektu udaljenom oko 200 metara, gdje je nastavila snimati. Organizatori prosvjeda zatražili su intervenciju tvrdeći da ih provocira. Istovremeno je policija zaprimila dojavu građana da skupina muškaraca napada žensku osobu, no na mjestu događaja policajci nisu uočili protupravna ponašanja niti im je 32-godišnjakinja prijavila napad.

Iz MUP-a naglašavaju kako se događaj prikazan na snimkama nije dogodio na mjestu javnog okupljanja niti u prisutnosti policije, već izvan njihove neposredne nadležnosti. Mirni prosvjed je, prema prikupljenim saznanjima, protekao bez incidenata.

U priopćenju se osvrnulo i na snimku nastalu na parkiralištu trgovačkog centra, gdje je policijski službenik savjetovao roditeljima 32-godišnjakinje da se iz preventivnih razloga udalje. „Iako dobronamjerno i u cilju zaštite sigurnosti, policijski službenik se nespretno izrazio, što je ostavilo pogrešan dojam u javnosti“, poručili su iz MUP-a te dodali da će taj primjer biti iskorišten u daljnjoj edukaciji službenika.

Dosad provedenim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je pet osoba počinilo prekršaj protiv javnog reda i mira. Oni su uhićeni i uz optužni prijedlog dovedeni sucu u Zadru, a izrečena im je i mjera zabrane približavanja 32-godišnjakinji. Sud je okrivljenike pustio na slobodu i zakazao ročište za 3. rujna. Istovremeno, 32-godišnjakinja je podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje u prisilu prema osobi koja obavlja poslove od javnog interesa. Državno odvjetništvo u Zadru zasad je zaključilo kako nisu ispunjeni elementi kaznenog djela koje se progoni po službenoj dužnosti.

Policija naglašava kako jamči pravo na održavanje svih javnih okupljanja, ali i sigurnost građana bez obzira na suprotstavljena stajališta. „Policija će uvijek spriječiti sukobe i procesuirati osobe koje narušavaju javni red i mir“, navodi se u priopćenju. Dodaju i da u ovom slučaju 32-godišnjakinja nije imala istaknutu novinarsku akreditaciju niti se predstavljala kao novinarka, iako MUP s Hrvatskim novinarskim društvom i Sindikatom novinara ima sporazum o suradnji kojim se posebno štite prava novinara na terenu.