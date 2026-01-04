Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
BREAKING
Pretplata koja čini razliku: dubinske analize, provjereni autori, velike priče
Poslušaj
Prijavi grešku
STIGLA PRESUDA

Bjelovar: Otac iskorištavao 13-godišnjeg sina, dijete u jednom trenutku vozilo šleper i traktor

Autumn order in Northern Germany
JENS BUTTNER/DPA
VL
Autor
Večernji.hr
04.01.2026.
u 20:11

Dijete mu je sudskom odlukom povjereno na skrb nakon razvoda braka, a u presudi se navodi da ga je 41-godišnji muškarac 'uključio u poslove neprimjerene njegovoj dobi'

Ovih dana na Općinskom sudu nepravomoćno je osuđen otac iz okolice Bjelovara zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava. Dobio je godinu dana uvjetnog zatvora, a prema presudi je u razdoblju od sedam godina, od 2015. do lipnja 2022. iskorištavao svog maloljetnog sina. Dječak je obavljao razne poslove na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. 

Dijete mu je sudskom odlukom povjereno na skrb nakon razvoda braka, a u presudi se navodi da ga je 41-godišnji muškarac 'uključio u poslove neprimjerene njegovoj dobi', javlja Bjelovar live. Maloljetnik je vozio traktor po cestama i poljskim putevima, upravljao automobilom i šleperom. Slučaj je otkriven u lipnju 2022. godine kada je u okolici Bjelovara policija zaustavila Mercedes koji je vozio 13-godišnjak

Nakon toga, muškarac je proveo deset dana u istražnom zatvoru, a nakon izricanja presude odrekao se prava na žalbu. Tada je ona postala pravomoćna. Sve je rezultiralo očevom isprikom i izjavom 'da neće više.'
Objavljena snimka dovođenja Madura u zatvor. Šepao je, a ovo su mu bile prve riječi

Ključne riječi
šleper traktor maloljetni sin Bjelovar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!