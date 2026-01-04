Bjelovar: Otac iskorištavao 13-godišnjeg sina, dijete u jednom trenutku vozilo šleper i traktor

Ovih dana na Općinskom sudu nepravomoćno je osuđen otac iz okolice Bjelovara zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava. Dobio je godinu dana uvjetnog zatvora, a prema presudi je u razdoblju od sedam godina, od 2015. do lipnja 2022. iskorištavao svog maloljetnog sina. Dječak je obavljao razne poslove na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

Dijete mu je sudskom odlukom povjereno na skrb nakon razvoda braka, a u presudi se navodi da ga je 41-godišnji muškarac 'uključio u poslove neprimjerene njegovoj dobi', javlja Bjelovar live. Maloljetnik je vozio traktor po cestama i poljskim putevima, upravljao automobilom i šleperom. Slučaj je otkriven u lipnju 2022. godine kada je u okolici Bjelovara policija zaustavila Mercedes koji je vozio 13-godišnjak.

Nakon toga, muškarac je proveo deset dana u istražnom zatvoru, a nakon izricanja presude odrekao se prava na žalbu. Tada je ona postala pravomoćna. Sve je rezultiralo očevom isprikom i izjavom 'da neće više.'