ANALIZA DRAGANA BAGIĆA

Od Bajage do Benkovca – braniteljske udruge sve češće u ulozi kulturnih cenzora

Autor
Dragan Bagić
26.08.2025.
u 12:17

Pozivanje na “osjećaje branitelja” postaje glavna strategija pritiska na financiranje kulturnih projekata

Iako vrućine pomalo splašnjavaju, turisti odlaze, branje ljetine privodi se kraju, a djeca se pripremaju za početak školske godine, stječe se dojam da ekstremno vruće političko ljeto nije na svom kraju. Svoj najnoviji vrhunac doživjelo je u Benkovcu, kada je prošli tjedan skupina branitelja i navijača digla pobunu protiv festivala “Nosi se”. Zbog njihovog “mirnog” prosvjeda organizatori su odlučili otkazati prvu predstavu. Novi je to vrhunac fenomena kojeg smo već na ovim stranicama usputno spominjali ovog ljeta. Radi se o pozicioniranju pojedinih braniteljskih udruga i skupina kao svojevrsnih cenzora kulture i javnih događanja.

festival benkovac braniteljske udruge

Komentara 20

Pogledaj Sve
SI
siskic
13:03 26.08.2025.

Gdije je to Hrvatska došla ako joj kojekakvi primitivci određuju smjer kulture? Jadna zemljo šta si dočekala.

NE
nemanatrag
13:12 26.08.2025.

Branitelji poznata intelektualna velesila u Hrvata. Sve sami umjetnici, slikari, kipari, pisci i pjesnici....

Avatar krcedolac
krcedolac
13:25 26.08.2025.

U mom vodu 1991. svaki drugi borac bio je u zatvoru ili je imao posla sa zakonom. Sada takvi poluškolovani hoće javno gurati u medijski prostor svoj simplicizam i svoju glupost.

Želite prijaviti greške?

