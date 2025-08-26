Od Bajage do Benkovca – braniteljske udruge sve češće u ulozi kulturnih cenzora

Iako vrućine pomalo splašnjavaju, turisti odlaze, branje ljetine privodi se kraju, a djeca se pripremaju za početak školske godine, stječe se dojam da ekstremno vruće političko ljeto nije na svom kraju. Svoj najnoviji vrhunac doživjelo je u Benkovcu, kada je prošli tjedan skupina branitelja i navijača digla pobunu protiv festivala “Nosi se”. Zbog njihovog “mirnog” prosvjeda organizatori su odlučili otkazati prvu predstavu. Novi je to vrhunac fenomena kojeg smo već na ovim stranicama usputno spominjali ovog ljeta. Radi se o pozicioniranju pojedinih braniteljskih udruga i skupina kao svojevrsnih cenzora kulture i javnih događanja.
NEVIĐENI LUKSUZ
FOTO Pogledajte vilu na Krku vrijednu skoro 3 milijuna eura: Ima sedam soba i grijani bazen
je li vaš među njima?
Mehaničar otkriva 5 najpouzdanijih brendova automobila: 'S njima možete prijeći i 500 tisuća kilometara'
'tatarinova'
FOTO Maja Šuput prošetala Špancirfestom, a posebnu pozornost privukla narukvica koju je dobila od bivšeg supruga
Partnerski sadržaj
Osnaživanje rasta kroz digitalne inovacije: Partnerstvo Raiffeisen banke i BOSQARA
Skrivene vinske staze
Gdije je to Hrvatska došla ako joj kojekakvi primitivci određuju smjer kulture? Jadna zemljo šta si dočekala.