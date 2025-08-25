Naši Portali
FESTIVAL JE OTKAZAN

FOTO Novi prosvjed u Benkovcu, stiglo više od 200 ljudi: 'Do kraja čvrsto stojimo u našem stavu'

Benkovac: Prosvjed branitelja protiv festivala Nosi se
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/20
VL
Autor
Večernji.hr
25.08.2025.
u 22:55

- Mladež naša koja daje podršku hrvatskim braniteljima, on kaže da je to najveći poraz hrvatske države - e zato smo večeras ovdje, istaknuo je Genda

Iako je festival "Nosi se" službeno otkazan, Benkovac je u ponedjeljak navečer ponovno bio mjesto okupljanja branitelja. Na Trgu dr. Franje Tuđmana okupilo se više od dvjesto ljudi, koji su se prije samog prosvjeda družili u obližnjem kafiću, piše Zadarski.hr.

"Bez obzira što je odgođen festival, zbog vas - ja ovu odluku nisam donio sam - donijeli smo je svi skupa, imamo podršku iz cijele Hrvatske, zbog te podrške smo mi večeras ovdje", rekao je okupljenima Nediljko Genda, predsjednik gradskog ogranka Udruge Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Benkovac i predvodnik prosvjednika, piše Danas.hr.

"Festival se neće održati, ali mi hoćemo naš prosvjed kako bi poslali poruku javnosti da do kraja čvrsto stojimo u našem stavu: Oliver Frljić sa svojim suradnicima nije dobrodošao u grad Benkovac s takvim predstavama koje oni organiziraju", rekao je Genda za Zadarski.hr. Dodao je da je Domovinski rat svetinja u Benkovcu.

"Mišljenje je da Oliver Frljić sa svojim suradnicima i svojim predstavama kad se se vadi hrvatska zastava iz ženskog spolovila to je ruganje s hrvatskom državom, a hrvatska država je stvorena na hrvatskim braniteljima i mi to nećemo dozvoliti. Zato smo večeras tu", rekao je Genda za 24sata.

Juraj Aras, umjetnički direktor festivala, na svom Facebook profilu danas je napisao "Naš mali organizacijski tim sa skromnom infrastrukturom ne može ovakvu situaciju kontrolirati. U atmosferi gotovo ratnog stanja u kojoj država mora angažirati ozbiljne snage sigurnosti kako bi obranila pravo svojih građana na javno, legalno okupljanje, Benkovac i njegovi građani postaju žrtve, teren za demonstraciju sile onih za koje zakoni i demokratske stečevine ove zemlje ne vrijede."

"Oni se pitaju, ja sam s organizatorom, gospodinom Arasom, razgovarao, čovjek se ispričao hrvatskim braniteljima, ali ima među njima ljudi - vi ne znate - Igor Šuljić kaže da je prošao Domovinski rat i da se vratio na početak na što sam mu ja rekao da nismo u Jugoslaviji, mi smo u Hrvatskoj. Mladež naša koja daje podršku hrvatskim braniteljima, on kaže da je to najveći poraz hrvatske države - e zato smo večeras ovdje", istaknuo je Genda za Danas.hr.

"Ja nisam protiv zabrana, svak ima pravo na svoje mišljenje, ali on se boji da sam ja organizirao Torcidu, Tornado, a nisam. Rekao sam mu da slobodno održi festival, ali mi ćemo doći pjevati. Iskreno nisam baš ja znao tko je Oliver Frljić, ali sam ja upoznao javnost s njime zbog ruganja s hrvatskom državom", rekao je Genda za 24sata i dodao da to neće dozvoliti. 

Avatar Bljesak and Oluja
Bljesak and Oluja
23:24 25.08.2025.

Sva ta ekipa, da živi od svoje "kulture i umjetnosti", bila bi pronađena tek kad zasmrde po stanovima koje im je država dala. Toliko o kulturi i umjetnosti. A ideja da se u Benkovcu provocira i "prevaspitava" donešena je podlolo i smišljeno, iako su svjesni da će to gledati samo oni koji misle kao i oni. Cilj je bio i ostao reakcija. Htjeli su tom reakcijom nešto dokazati, ali opet nisu shvatili da reakciju razumijemo i kad se ne moramo složiti s njom. Jer ljudi koji su prošli 5 godina progona, rata, stresa, straha, torture, smrti, IMAJU svako pravo izgledati kako hoće, govoriti što hoće, pjevati što hoće i suprotstaviti se vrijeđanju onih koji su ih do juče htjeli samo mrtve vidjeti, a sad ih "uče demokraciji"!?! Ma mrš!!!

SE
Serđo23
23:18 25.08.2025.

Benkovac je poznat po najvećem sajmu na dinaridskom jugu ! Od igle do lokomotive ! Ima i sportske rekvizite za “kamena s ramena “

KA
Kapitol
23:23 25.08.2025.

Vrijeme je da trazimo referendum i maknemo kradeze i njegove nove partnere siznute ustase.Zar nam bude opet prvi i drugi AP nametali ustastvo?

