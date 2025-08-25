FOTO Novi prosvjed u Benkovcu, stiglo više od 200 ljudi: 'Do kraja čvrsto stojimo u našem stavu'

Iako je festival "Nosi se" službeno otkazan, Benkovac je u ponedjeljak navečer ponovno bio mjesto okupljanja branitelja. Na Trgu dr. Franje Tuđmana okupilo se više od dvjesto ljudi, koji su se prije samog prosvjeda družili u obližnjem kafiću, piše Zadarski.hr.

"Bez obzira što je odgođen festival, zbog vas - ja ovu odluku nisam donio sam - donijeli smo je svi skupa, imamo podršku iz cijele Hrvatske, zbog te podrške smo mi večeras ovdje", rekao je okupljenima Nediljko Genda, predsjednik gradskog ogranka Udruge Hrvatskih dragovoljaca domovinskog rata Benkovac i predvodnik prosvjednika, piše Danas.hr.

"Festival se neće održati, ali mi hoćemo naš prosvjed kako bi poslali poruku javnosti da do kraja čvrsto stojimo u našem stavu: Oliver Frljić sa svojim suradnicima nije dobrodošao u grad Benkovac s takvim predstavama koje oni organiziraju", rekao je Genda za Zadarski.hr. Dodao je da je Domovinski rat svetinja u Benkovcu.

"Mišljenje je da Oliver Frljić sa svojim suradnicima i svojim predstavama kad se se vadi hrvatska zastava iz ženskog spolovila to je ruganje s hrvatskom državom, a hrvatska država je stvorena na hrvatskim braniteljima i mi to nećemo dozvoliti. Zato smo večeras tu", rekao je Genda za 24sata.

Juraj Aras, umjetnički direktor festivala, na svom Facebook profilu danas je napisao "Naš mali organizacijski tim sa skromnom infrastrukturom ne može ovakvu situaciju kontrolirati. U atmosferi gotovo ratnog stanja u kojoj država mora angažirati ozbiljne snage sigurnosti kako bi obranila pravo svojih građana na javno, legalno okupljanje, Benkovac i njegovi građani postaju žrtve, teren za demonstraciju sile onih za koje zakoni i demokratske stečevine ove zemlje ne vrijede."

"Oni se pitaju, ja sam s organizatorom, gospodinom Arasom, razgovarao, čovjek se ispričao hrvatskim braniteljima, ali ima među njima ljudi - vi ne znate - Igor Šuljić kaže da je prošao Domovinski rat i da se vratio na početak na što sam mu ja rekao da nismo u Jugoslaviji, mi smo u Hrvatskoj. Mladež naša koja daje podršku hrvatskim braniteljima, on kaže da je to najveći poraz hrvatske države - e zato smo večeras ovdje", istaknuo je Genda za Danas.hr.

"Ja nisam protiv zabrana, svak ima pravo na svoje mišljenje, ali on se boji da sam ja organizirao Torcidu, Tornado, a nisam. Rekao sam mu da slobodno održi festival, ali mi ćemo doći pjevati. Iskreno nisam baš ja znao tko je Oliver Frljić, ali sam ja upoznao javnost s njime zbog ruganja s hrvatskom državom", rekao je Genda za 24sata i dodao da to neće dozvoliti.