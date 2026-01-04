Gledajte '240 sekundi' 24sata: Identificirali 24 žrtve požara u Švicarskoj. 'Cure' novi detalji

'SITUACIJA JE NEIZVJESNA'

Skupina Hrvata zapela usred vojne eskalacije u Jemenu, danima ne mogu kući

'Po dolasku na aerodrom saznali smo da su svi letovi s i prema otoku ukinuti i da je situacija vrlo neizvjesna kada će i hoće li biti letova za sve turiste koji su zaglavili na otoku', kaže Hrvatica