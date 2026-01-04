Gledajte '240 sekundi' 24sata: Identificirali 24 žrtve požara u Švicarskoj. 'Cure' novi detalji

Svake večeri u 21 sat pratite najnovije vijesti dana u emisiji 240 sekundi 24sata na CMC kanalu, kao i na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista. U dinamičnom i sažetom formatu donosimo vam ekskluzivne priče, intervjue te najvažnije vijesti iz politike, društva, showbusinessa i sporta. Doznajte sve ključne informacije iz Hrvatske i svijeta – u samo 240 sekundi! Ne propustite nove video vijesti svakog dana u 21 sat.
SVJETSKI POZNATA LOKACIJA
FOTO Naša glumica javila se iz tropskog raja, prizori s fotografija oduzimaju dah
TAMNA STRANA ZODIJAKA
Ovo su najzločestiji horoskopski znakovi: Dok su jedni samo nestašni i zaigrani, drugi su proračunati manipulatori željni osvete
PRIČA O PRELJUBU
FOTO Kako je slavni nogometaš najboljem prijatelju oteo ženu: 'Sjela je kraj mene bez imalo srama...'
ZABORAVITE NEKRETNINE
Nećete vjerovati koliko je zlato poraslo i zašto stručnjaci govore da je još uvijek jeftino!
Bez grižnje savjesti