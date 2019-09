Policija: Nismo se zalijepili Turudiću za auto i nije odmah stao. Dokaz je snimka

“Ivan Turudić ne govori istinu i ne znam što mu sve to treba. Samo se još dublje zakapa. Mogao je odmah na mjestu platiti 500 kuna kazne i ničega ovoga ne bi bilo.”

Tvrdi to dobro upućen policijski izvor (podaci poznati uredništvu) koji je osobno pregledao svaki detalj snimke načinjene radarskim uređajem Traffivision postavljenim u nabrijani policijski Audi bez vidljivih službenih oznaka. Turudić je u siječnju snimljen kako u okolici Bjelovara vozi brzinom od 132,5 km/h ondje gdje je ograničenje brzine 80 kilometara. Pravomoćno je kažnjen s tisuću kuna. Predsjednik Županijskog suda nakon svega krivnju svaljuje na policijski presretač koji mu se “nabio” na nekoliko metara od stražnjeg dijela vozila te ga, kaže, potaknuo da brže vozi. Medijima je ispričao da je to bila vrlo neugodna situacija.

Opovrgnuo je i navode pripadnika policijskih kobri Josipa Blaževića koji je svjedočio na sudu o tome kako su presretačem naganjali Turudića koji se isprva nije želio zaustaviti na svjetlosne signale. Turudić se kune da se odmah zaustavio. “Nikad nisam bježao policiji”, kaže.

Dvije fotografije

– Ma, policija ga u presretaču uopće nije slijedila, niti mu se “nabijala” na stražnji dio njegova automobila. Cijelo postupanje zapravo traje 30-ak sekundi. Presretač je na Turudića naletio u jednom blagom zavoju, a na snimci se potom jasno vidi kako je između Turudićeva i policijskog vozila konstantno osam ili devet isprekidanih bijelih crta po sredini prometnice. Znači, razmak između presretača i Turudića bio je barem 50-ak metara – otkrio nam je policijski izvor.

Navodi i kako Turudić doista nije odmah reagirao kad su ga kobre u Audiju prestigle i pokušale zaustaviti kod bjelovarske Barutane svjetlosnom oznakom na presretaču “Policija – slijedite nas”.

– Turudić nije odmah reagirao, već je nastavio vožnju. Tek se poslije, kod skretanja za mjesto Dijebala kod Predavca odlučio zaustaviti – poručuje naš sugovornik.

Nakon što je Večernjak objavio cijelu priču, čelnici Policijske uprave u Bjelovaru predvođeni načelnikom Jakobom Bukvićem odlučili su odmah pregledati snimku koja je načinjena policijskim presretačem. Situacija je, kaže naš sugovornik, bila neobična: “Bili smo u čudu. Jedan od najmoćnijih hrvatskih sudaca rekao je da naši kolege nisu govori istinu. To je vrlo ozbiljna optužba.”

Cijela je snimka policijskog postupanja, kako doznajemo, pogledana više puta. Nakon toga, više nije bilo nikakve dvojbe. Policija je postupila posve u skladu sa zakonom i ovlastima, a Turudićeve optužbe nisu bile utemeljene.

Jakob Bukvić, načelnik Policijske uprave u Bjelovaru, nije danas o tome želio govoriti. Napomenuo je tek kako je donesena pravomoćna sudska presuda i više se tu nema što dodati, niti oduzeti. No, svejedno smo mu uputili službeni upit u kojem smo tražili da nam odgovori ima li išta sporno u postupanju kobri.

– Možemo vas izvijestiti da je policijski službenik Postaje prometne policije Bjelovar iskaz na sudu dao sam, uvažavajući sve zakonske propise te uživa puno povjerenje načelnika Policijske uprave – stigao je odgovor glasnogovornika Policijske uprave Dražena Medveda.

I Josip Blažević, policajac koji je na sudu svjedočio o tome kako su na bjelovarskoj obilaznici u siječnju ove godine “lovili” Ivana Turudića, odbio je našu molbu da iz prve ruke ispriča što se zapravo dogodilo.

Unatoč svim pokušajima, nismo uspjeli doći ni do policijske snimke zbog koje je moćni sudac na koncu pravomoćno proglašen krivim. Policija, kažu, nije ovlaštena davati takve snimke.

– Upućujemo vas da se za snimku ili fotografiju obratite Općinskom sudu u Bjelovaru, Prekršajnom odjelu, budući da policija nije ovlaštena davati ili ustupati drugim osobama snimke ili fotografije, osim na uvid počinitelju, odnosno vlasniku vozila kojim je počinjen prekršaj – odgovorili su nam u bjelovarskoj policiji. U sudskom su spisu, kako doznajemo, dvije fotografije snimljene uređajem u presretaču i na njima se jasno vidi kojom je brzinom Turudić vozio. Jedna fotografija pokazuje brzinu i stražnji dio vozila s registracijom, a druga prednji dio Turudićeva automobila.

Alma Horvatinović, predsjednica Općinskog suda u Bjelovaru, tumači nam kako nema nikakvog razloga da te fotografije ne dobijemo na uvid. No, više nisu na bjelovarskom sudu.

Nije primio poziv na sud

– Evo, otprilike pola sata prije nego što ste nazvali, dostavljač je došao po cijeli spis jer ga mora odnijeti na Vrhovni sud. Morat ćete pitati njih, nema razloga da vam ne omoguće uvid – otkrila je čelnica bjelovarskog suda. Spis je, kako smo poslije doznali, žurno zatražio predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, koji je to u četvrtak i potvrdio novinarima u Saboru.

– Danas sam zatražio uvid u spis predmeta predsjednika Županijskog suda Ivana Turudića i kada dobijem uvid u spis, zatražit ću očitovanje suca o svim okolnostima koje su u javnosti poznate. Do tada ne mogu davati nikakve informacije jer bi to bilo neozbiljno i spustio bih se na razinu koja je nedostojna sucu – kazao je Sessa novinarima.

Na pitanje kako izgleda procedura, Sessa je kazao da najprije treba vidjeti o čemu je riječ, pa će onda o proceduri.

Ako postupak bude pokrenut, eventualne stegovne mjere protiv Ivana Turudića su u mjerodavnosti Državnog sudbenog vijeća, a one mogu biti najblaže, ukor, ali i najteže, razrješenje. Sve ovisi o tome što će se ustanoviti u eventualnom postupku.

U bjelovarskom sudu kažu kako je spis o Turudiću trebao stići na Vrhovni sud već danas do kraja radnog dana. Jedan od najmoćnijih hrvatskih sudaca zbog prebrze je vožnje pravomoćno kažnjen s tisuću kuna, odnosno 666,67 kuna ako kaznu plati u roku od 30 dana od uručenja presude.

Ustanovljeno je, tako, kako je 20. siječnja ove godine u 16.46 sati Turudić snimljen da vozi brzinom od 132,5 km/h tamo gdje je ograničenje brzine 80 kilometara. Brzina mu je umanjena za propisanih deset posto, pa je kažnjen zbog 119,25 km/h. Turudiću je vrlo brzo policija uručila obvezni prekršajni nalog kojim je proglašen krivim i trebao je platiti tisuću kuna. No, on upućuje prigovor pa se nalog stavlja izvan snage. Sud ga je potom četiri puta pozivao na ročište, ali on nijednom nije primio poziv.