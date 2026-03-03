Potres probudio Sisak: 'Cijeli stan se tresao. Čulo se kao grmljavina, dosta neugodno'

Potres magnitude 2,9 stupnjeva po Richteru pogodio je jutros sisačko područje. Prema informacijama EMSC-a, potres je bio na dubini od 10 kilometara, a epicentar je bio 4 kilometara sjeverozapadno od Siska. Potres se dogodio u 5:46 sati.
'Cijeli stan se tresao', 'Čulo se kao grmljavina i par sekundi je treslo', 'Podrhtavanje oko pet sekundi i pomicanje kreveta, dosta neugdno', neki su od komentara na EMSC-u.
dnevni horoskop
Totalna pomrčina Mjeseca donosi kaos: Jedan znak čeka raskid, a tri će doživjeti sudbinski preokret! Provjerite što vas čeka
RATNI KAOS
FOTO Pakao na ulicama: Grad u plamenu, stotine mrtvih, deseci tisuća spašavaju preživjele
NAPOKON
Praktičnost kombija, udobnost obiteljskog auta: Tržište dobilo neočekivano popularnog favorita
NEPOZNATA POVIJEST