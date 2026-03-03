Naši Portali
Magnitude 2,9 po Richteru

Potres probudio Sisak: 'Cijeli stan se tresao. Čulo se kao grmljavina, dosta neugodno'

EMSC
Autor
Robert Jurišić
03.03.2026.
u 06:40

'Čulo se kao grmljavina i par sekundi je treslo', 'Podrhtavanje oko pet sekundi i pomicanje kreveta, dosta neugdno', neki su od komentara na EMSC-u.

Potres magnitude 2,9 stupnjeva po Richteru pogodio je jutros sisačko područje. Prema informacijama EMSC-a, potres je bio na dubini od 10 kilometara, a epicentar je bio 4 kilometara sjeverozapadno od Siska. Potres se dogodio u 5:46 sati.

'Cijeli stan se tresao', 'Čulo se kao grmljavina i par sekundi je treslo', 'Podrhtavanje oko pet sekundi i pomicanje kreveta, dosta neugdno', neki su od komentara na EMSC-u.

Ključne riječi
Sisak potres EMSC

