Šef Županijskog suda bježao presretaču! Turudić: Nikad nisam bježao policiji

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić snimljen je u prebrzoj vožnji sjevernom bjelovarskom obilaznicom, pa se nije htio zaustaviti nakon što ga je prestigao policijski presretač. Zaustavljen je tek iz drugog pokušaja, svjedočio je bjelovarski policajac na raspravi na prekršajnom odjelu tamošnjeg Općinskog suda.

- Nikad nisam bježao pred policijom - uzvratio je Ivan Turudić na našu molbu da obrazloži zbog čega nije stao kada ga je pokušao zaustaviti policijski presretač.

- Tog dana bio sam sa ženom u autu. Nekoliko kilometara me je sljedilo vozilo bez ikakvih oznaka na vrlo maloj udaljenosti što je bilo jako neugodno, izjavio je Ivan Turudić za 24sata.

Turudić nije bio voljan obrazlagati ni druge detalje ovog događaja, niti okolnosti zbog kojih je kažnjen na bjelovarskom sudu. Jedan od najmoćnijih hrvatskih sudaca zbog prebrze je vožnje pravomoćno kažnjen s tisuću kuna, odnosno 666,67 kuna ako kaznu plati u roku od 30 dana od uručenja presude. Ustanovljeno je kako je 20. siječnja ove godine u 16.46 sati snimljen kako vozi brzinom od 132,5 km/h tamo gdje je ograničenje brzine 80 kilometara. Brzina mu je umanjena za propisanih deset posto, pa je kažnjen zbog 119,25 km/h.

Turudića posebno tereti iskaz bjelovarskog policajca Josipa Blaževića koji je na sudu svjedočio kako se čelnik Županijskog suda doista bio oglušio na signale na presretaču da se zaustavi.

“Vozača smo pokušali zaustaviti kod Barutane na način da smo ga prestigli i upalili svjetlosnu oznaku na presretaču ‘Policija – slijedite nas’. Vozač je, unatoč tome, nastavio kretanje, pa je zaustavljen drugi put kod skretanja za mjesto Diebali”, svjedočio je policajac na bjelovarskom Općinskom sudu.

Blažević navodi kako je "tom prilikom utvrđen identitet vozača i dana mu je mogućnost da pregleda videosnimku, ali on je to odbio pa mu je uručen obvezni prekršajni nalog". No, Turudić u zakonskom roku upućuje prigovor na obvezni prekršajni nalog pa se on stavlja izvan snage te se određuje sudska rasprava. Na sud pozivan je čak četiri puta, ali niti jednom se nije odazvao. U tri slučaja pozive na ročište uopće nije preuzeo, a jednom je primio, ali se nije odazvao.

"Okrivljenik Ivan Turudić pozvan je na ispitivanje kod Općinskog prekršajnog suda u Zagrebu 27. ožujka ove godine, ali poziv nije primio. Potom je primio poziv za ispitivanje za 9. svibnja, ali se nije odazvao niti opravdao svoj izostanak", navodi u presudi bjelovarska sutkinja Sanja Klauda. Potom ga i bjelovarski sud poziva dvaput: jednom 24. lipnja, a drugi put 19. kolovoza.

Foto: Borna Filic/Pixsell

"No, niti jedan poziv za ispitivanje nije preuzeo kod nadležne dostavne službe, na temelju čega je sud zaključio da okrivljenik očito izbjegava primitak sudskog poziva te je poziv za ispitivanje za 19. kolovoza istaknut na e-oglasnoj ploči", tumači sutkinja Klauda.

Prilikom odmjeravanja kazne, navodi se u presudi prekršajnog odjela Općinskog suda u Bjelovaru, "sud je uzeo u obzir obiteljsko i imovno stanje okrivljenika, kao olakotna okolnost cijeni se dosadašnje nekažnjavanje, dok druge okolnosti nije mogao utvrditi".

Zato se izrečena novčana kazna, smatra sutkinja, pokazuje primjerena težini počinjenog prekršaja i stupnju odgovornosti okrivljenika. Turudić je, inače, nedavno oslobođen krivnje za prebrzu vožnju u Virovitici, a manevar koji je pritom izveo doista je nevjerojatan. Automobil moćnog hrvatskog suca, naime, snimljen je policijskim uređajem kako se prebrzo vozi po Virovitici 20. listopada prošle godine. Prekršajnim nalogom od siječnja ove godine virovitička ga je policija proglasila krivim te mu izrekla kaznu.

No, Turudić je uložio prigovor na taj nalog, a tijekom prekršajnog postupka u kojem je oslobođen ustanovljeno je kako je on, na zahtjev policije, odmah poslao imena i adrese osoba koje su tog dana mogle voziti taj automobil.

Automobil zagrebačke registracije u vlasništvu je tvrtke Unicredit leasing, a Turudić tvrdi kako ga koristi više osoba te se ne sjeća tko je baš tog dana bio za upravljačem. Zato je policiji dostavio podatke o osobama koje se koriste automobilom. To su on, njegova supruga (54), sin (28) – svi žive u Zagrebu – te stariji gospodin (80) iz Virovitice.

Kako policija nakon toga nije provjerila tko je vozio taj automobil, već je prekršajnim nalogom odmah kaznila Turudića, prekršajni odjel Općinskog suda u Virovitici odlučio ga je osloboditi krivnje za prebrzu vožnju. Presuda je odmah postala pravomoćna.