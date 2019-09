'Turudić se bahato ponašao i mislio da će mu se progledati kroz prste'

Doznalo se da je Ivan Turudić, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, koji je ujedno zadužen i za osnivanje Visokog kaznenog suda, i drugi put imao problem s prebrzom vožnjom. Kako donosi današnji Večernji list, dogodilo se to početkom godine na bjelovarskoj obilaznici i tada se Turudić, prema svjedočenju policije, nije htio zaustaviti na prvi znak policije već ga je policijski presretač uspio zaustaviti tek iz drugog pokušaja. Turudić tvrdi da nije bježao policiji, već da u prvom trenutku nije ni shvaćao da ga slijedi policija. No, potom se nije odazivao na čak četiri sudska poziva. Kako se ocjenjuje i komentira takvo ponašanje visokog državnog dužnosnika?

Mostov Nikola Grmoja već sinoć se na društvenim mrežama oglasio o ovom slučaju, no jutros nam je dodatno kazao kako je nevjerojatno da sudac najvišeg suda u državi bježi od policije.

– U tom njegovom postupku sve je rečeno o hrvatskom pravosuđu. To je neprimjereno i nezakonito ponašanje, no to govori i o stanju svijesti u Ministarstvu pravosuđa koje ne mari ni za propise ni za etiku. Stoga sam pozvao i pozivam Državno sudbeno vijeće i predsjednika Vrhovnog suda da oni pokažu minimum poštovanja propisa i etike te da protiv Turudića odmah pokrenu postupak radi utvrđivanja povrede Kodeksa sudačke etike – jasan je Grmoja.

Foto: Borna Filić/PIXSELL

Odam smo pokušali doznati i što na cijelu ovu priču oko Turudićeve sklonosti prema prebrzoj vožnji, ali i odnosu prema policiji i sudskim pozivima, kaže sam ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković.

– Ne znam ništa o tom novom slučaju. Nisam još ništa pročitao. Kada se upoznam s tim tek onda ću moći nešto reći – uzvratio nam je jutros Bošnjaković.

Čim smo ga nazvali, politički komentator Žarko Puhovski odmah je znao o čemu se radi, i odmah je iznio svoje mišljenje o cijelom slučaju, kao i ono što bi sad trebalo uslijediti. Odnosno, kakva bi posljedica trebala stići Turudića.

– Da budemo odmah načisto, prebrza vožnja tu i tamo svakome se može dogoditi. No, sad se postavlja pitanje bahatog ponašanja, a ovdje je riječ o bahatom ponašanju. Znam kako to izgleda kada vas policija želi zaustaviti. To nalikuje tome kao da vas cirkuska kola proganjaju jer sve bljeska od rotirajućih svjetala i odzvanja od zvučne signalizacije pa vi sve to naprosto ne možete promašiti, ne vidjeti ili ne shvatiti što se događa. U tim trenucima moguće su jedino dvije situacije - vi ili znate da vas policija proganja ili niste pri sebi. A Turudić je očito mislio da će mu se u tom slučaju progledati kroz prste, jer je i prvi prekršajni postupak protiv njega i prebrze vožnje nekako čudno završio. Naravno, on će sad u ovom drugom slučaju vidjeti neku zavjeru protiv sebe. Uglavnom, ljudi koji se tako ponašaju trebaju dobiti neku vrstu opomene zbog neprimjerenog ponašanja i Turudić bi, u najmanju ruku, trebao dobiti neku blažu opomenu, blažu stegovnu mjeru, kao upozorenje na njegovo posve neprimjereno i neprihvatljivo ponašanje. To se nikome, a posebno sucima, ne treba i ne smije tolerirati. On je i u prvom slučaju očito izbjegavao pozive na sud, a čak sam i ja iz novina znao da ga zovu na sud pa je onda valjda i on morao znati za te pozive – kazao je Puhovski.