Izmjene ZKP-a izazvale pravni kaos: Da će problema biti vidjelo se na početku suđenja za aferu JANAF

Što je zajedničko Nevenu Bosilju, SDP-ovu gradonačelniku Varaždina, Kazimiru Bačiću, bivšem ravnatelju HRT-a i Draganu Kovačeviću, bivšoj čelnoj osobi JANAF-a? Na prvu ništa, osim da su svi javne osobe koje obnašaju ili su obnašale javne funkcije. No na drugu, svi imaju problema sa zakonom i svi su se našli na udaru izmjena Zakona o kaznenom postupku (ZKP), koji je sukladno upozorenjima struke, odmah nakon primjene – izazvao kaos. Jer, svoj su trojici postupci koji se protiv njih vode počeli po starom ZKP-u. A onda su stupanjem na snagu izmjena ZKP-a na svu trojicu primijenjene odredbe novog ZKP-a, s dalekosežnim posljedicama. Naime, u slučaju Bosilja i Bačića, optužnice su im potvrđene a da oni i njihovi odvjetnici nisu mogli nazočiti sjednicama optužnog vijeća. Naime, prema izmjenama ZKP-a, nejavne sjednice optužnih vijeća pretvorile su se u nestranačke, što znači da na njima nema ni obrane ni tužiteljstva.