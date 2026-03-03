Naši Portali
IZMJENE IZAZVALE KAOS

Izmjene ZKP-a izazvale pravni kaos: Da će problema biti vidjelo se na početku suđenja za aferu JANAF

VL
Autor
Ivana Jakelić
03.03.2026.
u 06:04

Još tijekom javnog savjetovanja Hrvatska odvjetnička komora upozoravala je na nelogičnosti izmjena ZKP-a, no Ministarstvo je na te primjedbe samo odmahnulo rukom

Što je zajedničko Nevenu Bosilju, SDP-ovu gradonačelniku Varaždina, Kazimiru Bačiću, bivšem ravnatelju HRT-a i Draganu Kovačeviću, bivšoj čelnoj osobi JANAF-a? Na prvu ništa, osim da su svi javne osobe koje obnašaju ili su obnašale javne funkcije. No na drugu, svi imaju problema sa zakonom i svi su se našli na udaru izmjena Zakona o kaznenom postupku (ZKP), koji je sukladno upozorenjima struke, odmah nakon primjene – izazvao kaos. Jer, svoj su trojici postupci koji se protiv njih vode počeli po starom ZKP-u. A onda su stupanjem na snagu izmjena ZKP-a na svu trojicu primijenjene odredbe novog ZKP-a, s dalekosežnim posljedicama. Naime, u slučaju Bosilja i Bačića, optužnice su im potvrđene a da oni i njihovi odvjetnici nisu mogli nazočiti sjednicama optužnog vijeća. Naime, prema izmjenama ZKP-a, nejavne sjednice optužnih vijeća pretvorile su se u nestranačke, što znači da na njima nema ni obrane ni tužiteljstva.

Ključne riječi
ministarstvo pravosuđa Damir Habijan Hrvatska odvjetnička komora zakon o kaznenom postupku

Komentara 1

Pogledaj Sve
RA
RafaelZDS
07:07 03.03.2026.

HDZ-ovci vole poliklinike, eno Madžar ih ima 6 i još u suvlasništvu 5 a samo 47g ima mladić, obitelj Rajković lijepu lovu bere za onaj pet ct u rijeci, svake godine ima kapne 20 milijuna eura, nije ni Primorcu loše sa svojom poliklinikom gdje mu isto kapa fina lova, Radiochirurgija isto tako lijepu lovu uzima obzirom da im država financira opremu, čak i oni sinovi one iz Pule HDZ-ovke koji su bez natječaja prodali maski za 20 milijuna kuna i to direktnom pogodbom, možda situacija sa Berošem i Petračom i Srbinom će podići kvalitetu zdravstvene usluge, i onda se netko pita zašto nam je zdravstvo loše, u dugovima i sa dugim listama čekanja? Pogađajte HDZ!

