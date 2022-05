Policija ga prijavila jer se koristio mobitelom u vožnji, no sutkinja im nije povjerovala. Evo i zašto

Ivica (52) završio je na sudu jer su ga policajci prijavili kako se tijekom vožnje koristio mobitelom. Sutkinja ga je oslobodila u prilično neobičnom sudskom procesu. Što se točno dogodilo? Prema prekršajnom nalogu, Ivica je u veljači ove godine oko 16 sati u mjestu Nikšić kod Slunja na cesti D-1 prema Karlovcu “za vrijeme vožnje koristio mobitel držeći ga lijevom rukom na lijevom uhu”.

No, Ivica je u svojoj obrani upozorio kako to nije točno. Patrola ga je zaustavila jer im je ranije kolega policajac dojavio da se vozač koristi mobitelom za volanom. “To nije bila istina. Držao sam lijevu ruku na bolnom uhu, a mobitel mi je bio odložen u pretincu vozačevih vrata. Istina, policajac me tražio na uvid mobitel kako bi vidio ispis poziva, a ja sam mu rekao da na to nema pravo bez sudskog naloga”, branio se Ivica, piše Danica.hr.

To je, kaže, razljutilo policijskog službenika pa mu je ispisao prekršajni nalog. Danijel, policajac koji je tog dana bio na dionici ceste, kaže kako je “bio u civilnom vozilu kod restorana i uočio da vozač upotrebljava mobitel držeći ga lijevom rukom na lijevom uhu”.

"On je to negirao, a kad sam mu rekao da je to lako provjerljivo uvidom u mobitel, odbio je. Pratio sam promet tog dana na cesti D1, bio sam uz tu cestu i jasno vidio da se Ivica koristi mobitelom, u što sam posve siguran. Držao ga je lijevom rukom na lijevom uhu”, kazao je policajac.

Ivica je na sudu prigovorio njegovu iskazu tvrdeći kako iz te pozicije nije mogao jasno vidjeti situaciju. Osim toga, kaže, u vozilu posjeduje sustav za razgovor bez uporabe ruku koji se aktivira prilikom paljenja vozila i nema razloga fizički se koristiti mobitelom.

Sud je na kraju odbio ključan dokazni prijedlog – uvid u izlist poziva s mobitela za koji Ivica tvrdi da je jedini mobitel kojim se koristi i koji je upotrebljavao tog dana. To je nepotrebno odugovlačenje prekršajnog postupka jer je “činjenično stanje potpuno utvrđeno i dostatno za odluku suda”.

No, nakon te konstatacije u presudi, prekršajna sutkinja zaključuje kako Ivicu mora osloboditi jer “nije s dovoljnom sigurnošću utvrđena bitna činjenica koja čini biće prekršaja, odnosno nije dokazano je li okrivljenik u vožnji razgovarao na mobitel ili zbog zdravstvenog razloga držao ruku na uhu”.

Presuda koja je donesena ovih dana odmah je postala pravomoćna i Policijska uprava na nju nema pravo žalbe.