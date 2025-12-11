VIDEO Tri osobe poginule: Policija o tragediji kod S. Broda, migranti su bili iz Kine, jedan državljanin Turske

PU brodsko-posavska održala je izvanrednu presicu za medije povodom tragedije koja se jutros dogodila na rijeci Savi kod Slavonskog Broda. Kako je ranije potvrđeno , prevrnuo se čamac u kojem je bila skupina migranata. Ivica Ostrun, voditelj Službe za granicu PU brodsko-posavske, rekao je kako je policija zaprimila dojavu građana da se u rijeci Savi nalazi veći broj osoba koje traže pomoć. Građani su odmah reagirali i pokušali pomoći ljudima u vodi, a ubrzo je na teren stigla i policija. Alarmirane su sve žurne službe, od vatrogasaca i hitne pomoći do HGSS-a, koji su odmah pristupili spašavanju.

- U čamcu je bilo ukupno 14 osoba. Od toga je 13 osoba, sedam muškaraca i šest žena, nezakonito prešlo državnu granicu. Nad jednom osobom provodi se kriminalističko istraživanje jer se smatra da je počinila kazneno djelo, rekao je Ostrun. Nažalost, iznimno hladna rijeka dovela je do tragičnih posljedica. - U rijeci je pronađeno jedno tijelo koje nije davalo znakove života te je kasnije potvrđena smrt, kazao je Ostrun.

Dvije ženske osobe pronađene u rijeci reanimirane su na mjestu događaja te prevezene u bolnicu, no unatoč naporima liječnika i one su kasnije preminule. - Dakle, tri osobe su preminule, dok su ostale osobe stabilno, dodao je. - Prema prvim informacijama, čini se da su migranti državljani Kine, dok je jedna osoba iz Turske, zaključio je Ostrun.

Jedan od prvih građana koji je priskočio unesrećenima bio je Tvrtko Vidović. - Slavili smo rođendan na splavu kad smo čuli dreku. U početku smo mislili da su to životinje, a onda smo vidjeli ljude kako plutaju Savom, rekao je za 24sata.

- Jedna žena je zapela u granje, bacili smo joj uže, ali više nije imala snage pa sam ušao u vodu i izvukao je. Ljudi su se derali gotovo 40 minuta dok su plutali nizvodno, dodao je Vidović. Iz policije su ranije potvrdili da se jedan državljanin BiH dovodi u vezu s organiziranjem ilegalnog prijevoza migranata i da je pod nadzorom policije. Zapovjednik JVP-a Slavonski Brod Ivan Vuleta rekao je ranije kako su migranti pronađeni na dvije lokacije i da su uvjeti zbog hladne vode i guste magle bili izrazito zahtjevni. Policija nastavlja kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.