Policija došla pred splitsku Čistoću: Zaiskrilo izmedu sindikalista i dogradonačelnika Ivoševića

“Evidentno je da su radnici Čistoće taoci sindikalnog povjerenika koji je mimo zakona blokirao one radnike koji žele raditi i zaraditi svoju plaću. Postavlja se pitanje koliko je radnik uopće u štrajku, a koliko ih je u strahu od odmazde kolega ukoliko izađu raditi. Ovdje više ne radi o pravima radnika, nego o tome da sindikalni povjerenik zloupotrebljava svoju funkciju. Nekoliko kamiona je htjelo izaći na cestu, svaki radnik s kojim smo pričali su rekli su da su materijalni uvjeti korektni i na rubu smo toga da se potpiše kolektivni ugovor”, rekao je zamjenik dogradonačelnik Splita Bojan Ivošević u Novom danu na N1 .

Tvrdi da, kada su na korak od dogovora i kad su radnici zadovoljni onda predstavnik sindikata fizičkim nasiljem blokira promet i grebe se za svoju fotelju. 'Imate dva zdrava oka, vidjeli ste kamion koji pokušava izaći na cestu, a sindikalni povjerenik Marin Jadrić mu blokira izlazak. Ostat ćete iznaneđeni jer nitko cijelo ovo vrijeme nije pričao o pometačicama, o vozačima kamiona i iznosačima. Pometači su nešto niže plaćeni i bili smo spremni u pregovorima podići im plaću. Ni u jednom trenutku sindikat nije sistematizirao cijelu situaciju. Kad smo radili usporedbu, ja sam bio 8. po redu, 7 vozača Čistoće ima veću plaću od mene kao zamjenika gradonačelnika”, kaže Ivošević.

Dodao je kako će firmom upravljati uprava, a ne sindikati, te da će 'grad izdržati koliko god treba i nikad neće posputiti pred nasilničkim ponašanjem. Marin Jadrić neće uporavljati firmom, neka izađe na izbore i neka ga građani izaberu. Radnici su generalno zadovoljni ponuđenim. Oni su kao pojedinci zadovoljni. Želim da građani Splita znaju da dobar dio radnika želi raditi', zaključio je na kraju

Podsjetimo gradonačelnik Ivica Puljak, koji je u krugu tvrtke Čistoća bio s radnicima i upravom tvrtke od početka štrajka jutros u 5:30 sati, izjavio je kako sindikalni predstavnici koji su organizirali štrajk najprije pristanu na nešto, a onda kasnije odustanu od toga.

"Najprije su zatražili podizanje koeficijenta plaće najniže plaćenim djelatnicima i mi smo to otišli dogovoriti s direktorom tvrtke Ivicom Karoglanom, a kad smo se vratili, ponudili smo povećanje koeficijenta najnižih plaća za 11,5 posto, za čistačice, pometačice i domare, umjesto 6 posto što smo mi ranije predlagali, ali štrajkaši to nisu prihvatili", rekao je Puljak novinarima. S druge strane, povjerenik Nezavisnog sindikata u Čistoći Marin Jadrić je novinarima rekao kako sindikati nisu tražili povećanje najnižih koeficijenata plaća. "Mi to nismo nikad tražili i oni predlažu sad nešto posve novo, mi tražimo jednako povećanje koeficijenta plaće za sve djelatnike Čistoće", istaknuo je.

Na opetovanu današnju gradonačelnikovu izjavu da su radnici splitske Čistoće nabolje plaćeni u Hrvatskoj u tom poslu, Jadrić je ponovno demantirao gradonačelnika tvrdeći da to nije točno. No priču o tome već je početkom godine donio Večernji list, a ona je pokazala da radnici splitske Čistoće imaju najveće plaće u svojoj branši u državi.