Koliko zarađuju vozači kamiona i iznosači otpada u hrvatskim gradovima: Plaće od 750 do 1600 eura

Koliko zarađuju vozači kamiona i radnici koji te kamione pune otpadom s ulica? To je pitanje postalo aktualno nakon što su radnici Čistoće u Zagrebu obustavili rad i požalili se na loše uvjete rada i male plaće. Nakon što je voditelj podružnice Čistoće Zagrebačkog Holdinga Davor Vić rekao da je prosječna plaća za komunalnog radnika 990, a za vozača 1240 eura, počeli su se javljati komunalni radnici koji tvrde: "To je laž! Plaće su nam daleko ispod toga!" Neki su radnici novinarima pokazali platne liste na kojima se vidi da im na tekući račun mjesečno sjedne 830, 750, 870 eura... Razlike nastaju zbog dodataka, odrađenih prekovremenih sati, broju uzdržavanih članova obitelji, godinama staža... Istražili smo kolike su plaće u nekim drugim komunalnim poduzećima koja se bave skupljanjem i gospodarenjem otpadom.

Prema podacima koje nam je dostavila Čistoća Split, prosječna isplaćena plaća za vozača u listopadu je iznosila 1187,64 eura neto, da bi u studenom porasla na 1608,42 eura, a u prosincu je iznosila 1549,53 eura neto. Na osnovicu plaće idu svi dodaci s obzirom na staž, rad na državni praznik i nedjelju, prekovremeni sati i ostali dodaci koje radnici imaju na temelju Kolektivnog ugovora. Prosječna isplaćena plaća za iznosača otpada u listopadu je bila 1127,77 eura neto, u studenom 1213,93, a u prosincu 1383,61 eura neto. Svi radnici imaju plaćene troškove prehrane u iznosu od 55,30 eura mjesečno i plaćene troškove prijevoza. Osnovica plaće iznosi 663,61 eura bruto, a stalni mjesečni neoporezivi dodatak iznosi 66,36 eura.

U Gospodarenju otpadom d.o.o. Sisak kažu da je prosječna plaća svih zaposlenih 729,37 eura neto, prosječna plaća vozača je 837, a radnika na utovaru otpada 640,41 eura. Prema Pravilniku o radu, odnosno Kolektivnom ugovoru, radnici imaju pravo na dodatke na plaću za drugu smjenu 10 posto, prekovremeni rad, rad noću i subotom 30 posto, nedjeljom 50, kao i rad na blagdan ili neradni dan. Stalne dodatke na plaće radnici nemaju. U međimurskoj komunalnoj tvrtki Pre-kom iz Preloga, koja pokriva gradove i općine koje su u postocima najuspješnije u selekciji otpada u Hrvatskoj, kažu da radnici imaju različite plaće zbog dodatka na staž koji iznosi 0,5 posto po godini staža. Radnik na komunalnom vozilu dobiva u prosjeku oko 960 eura mjesečno, što uključuje neto plaću plus neoporezive dodatke. U slučaju prekovremenih sati, plaža raste. Dodatno se godišnje za uskrsnicu, regres i božićnicu dobiva 530 eura. Kad se to podijeli na 12 mjeseci, prosječno komunalni radnik koji utovaruje otpad mjesečno na tekući račun dobiva ukupno nešto više od tisuću eura. Vozač komunalnog vozila pak prima u prosjeku oko 1250 eura mjesečno s neoporezivim dodacima, a kad se pridodaju uskrsnica, regres i božićnica, mjesečno je to 1294 eura, kaže direktor Siniša Radiković. Uz to, za svako dijete do 15 godina dobiva se dar za dijete u iznosu od 132,7 eura godišnje. Direktor Pre-koma Siniša Radiković kaže da je zbog blizine Austrije teže doći do komunalnih radnika jer u Austriji se može više zaraditi.

– Teško je doći i do dimnjačara te grobara, iako su plaće relativno dobre – kaže Radiković.

Prosječna neto plaća za komunalnog radnika u Čistoći Karlovac iznosi 766,10 eura, u što je uključen topli obrok i prijevoz, dok je prosječna neto plaća za vozača 821,19 eura, također s uključenim toplim obrokom i prijevozom.

– Svi radnici dobivaju I božićnicu u iznosu od 331,80 eura, regres za godišnji odmor u istom tom iznosu, dar u naravi za Uskrs u iznosu 132,72 eura te nagradu za radne rezultate u iznosu od 132,72 eura, koja se dodjeljuje na kraju godine. U povodu Svetog Nikole za dijete do 15 godina starosti isplaćuje se 132,72 eura – nabrajaju u karlovačkoj Čistoći.

Koprivnički Komunalac i Republički sindikat radnika prije nekoliko mjeseci potpisali su kolektivni ugovor za to gradsko komunalno poduzeće. Plaće su povećane za šest posto bruto uz zadržavanje svih ostalih postojećih materijalnih prava radnika. Prosječna neto plaća u Komunalcu, kako je rečeno nakon potpisivanja ugovora, iznosila je oko 5500 kuna i povećana je za 2,22 posto, da bi od novog povećanja od šest posto prosječna bruto plaća porasla za 430 kuna. Unatoč rastu plaća, komunalne tvrtke muče se s pronalaženjem radnika, natječaji stoje mjesecima otvoreni, a ponude ne stižu.

