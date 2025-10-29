Gužve u Zagrebu izazvale veliku raspravu: 'Ne može se osloniti na ZET'

Frustrirajuće iskustvo jedne Zagrepčanke s javnim prijevozom pokrenulo je lavinu komentara na društvenoj mreži Reddit . Njezina priča o kašnjenju unatoč tome što je krenula više od sat vremena ranije postala je slika česte muke Zagrepčana s prometnim kolapsom i nepouzdanošću gradskih tramvaja i autobusa. Pogotovo na nekim linijama poput famozne bus linije 268 koja ide od Glavnog kolodvora sve do Velike Gorice.

U objavi koja je brzo prikupila stotine reakcija, korisnica je opisala svoj pokušaj da bude "savjestan građanin" i koristi javni prijevoz umjesto automobila. Kako bi izbjegla prometni krkljanac i probleme s parkingom, odlučila se za ZET. No, umjesto uštede vremena, doživjela je pravu prometnu odiseju. Nakon 20 minuta hoda do okretišta, tramvaj koji je trebala uhvatiti krenuo je pet minuta ranije od voznog reda. Sljedeći je, pak, kasnio deset minuta. Epilog? Krenula je 70 minuta prije termina na odredište do kojeg pješice, prema Googleu, ima 57 minuta, a na kraju je svejedno zakasnila. "Efektivnog vremena vožnje tramvajem ima 12 minuta, a ja sam na lokaciju zakasnila", zaključila je ogorčeno.

Njezina priča poslužila je kao okidač za stotine drugih Zagrepčana da podijele slična iskustva. Nakon što je njezina objava privukla velik broj komentara, autorica je dodatno pojasnila kako glavna kritika nije usmjerena samo na kašnjenja, već na potpunu nepouzdanost informacija. "Kritika je na nepouzdanost informacija jer bi to barem trebalo biti lako rješivo, pogotovo na okretištima gdje bi tramvaji jedino mogli kasniti. Nema razloga da kreću ranije i nema razloga da piše da kreću po rasporedu na elektroničkoj tabli, a tramvaj je već otišao", napisala je, ističući kako je nemoguće planirati putovanje kad se ne možete osloniti na vozni red. S njom su se složili mnogi. "Problem ZET-a je što se uopće ne možeš osloniti na njih. Bus nekad dođe 5 minuta ranije, nekad 10 minuta kasnije, a nekad uopće ne dođe", napisao je jedan korisnik, dok je drugi podijelio svoje iskustvo: "Čekam bus na stanici, na displayu piše 2 min, pa skoči na 9 min, pa nestane skroz. Nakon 15 min sam odustao i zvao taksi. Ne možeš se pouzdati u njih ni 2%".

Rasprava se brzo proširila na širi problem zagrebačkog prometa. Dok jedni tvrde da su gužve neizbježne zbog sve većeg broja automobila – samo u 2024. godini registrirano je 20.000 vozila više nego prethodne – drugi su uvjereni da je korijen problema u neadekvatnom javnom prijevozu. "Rješenje je jednostavno, ali ga nitko ne želi provesti: dati apsolutnu prednost javnom prijevozu", komentirao je jedan, a drugi se nadovezao: "Treba postaviti kamere na žute trake i kažnjavati nemilosrdno. Autobus od Novog Zagreba do Glavnog kolodvora putuje 45 minuta umjesto 15 jer frajeri u terencima misle da je žuta traka za njih".

Kao alternativa, mnogi su predložili vožnju biciklom, no i taj je prijedlog naišao na podijeljene reakcije. Dok jedni tvrde da je bicikl najbrže i najpouzdanije rješenje za gradske relacije, drugi upozoravaju na nedostatak sigurnih biciklističkih staza i bezobzirne vozače. "Lako je reći 'vozi bicikl'. A što kad moraš u odijelu na sastanak na +35? Ili kad moraš dijete odvesti u vrtić? Što ako ljudi imaju problema s koljenom? Što ako moraju doći čisti i uredni na posao, a destinacija nema tuš?", pitao se jedan od korisnika.