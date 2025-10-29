FOTO Pošto mjerica kestena? Obišli smo kestenjare u centru Zagreba, evo kako se kreću cijene

Nakon što smo početkom mjeseca u patroli na Dolcu utvrdili da kestenje koje se prodaje na tržnici stoji od četiri do sedam eura po kilogramu, ovisno o veličini i kvaliteti, nedavno smo odlučili obići najpoznatije punktove u središtu Zagreba na kojima se mogu pronaći pečene verzije popularne jesenske delicije kako bismo, među ostalim, vidjeli kakve su cijene.
Nakon što smo početkom mjeseca u patroli na Dolcu utvrdili da kestenje koje se prodaje na tržnici stoji od četiri do sedam eura po kilogramu, ovisno o veličini i kvaliteti, nedavno smo odlučili obići najpoznatije punktove u središtu Zagreba na kojima se mogu pronaći pečene verzije popularne jesenske delicije kako bismo, među ostalim, vidjeli kakve su cijene.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Prva stanica bila nam je Cvjetni trg, gdje se već više od pola stoljeća svake jeseni širi miris kestenja koje peče i prodaje Hakik Ibraimi. I ove sezone na svome štandu nudi tri različite mjerice, pri čemu mala stoji pet, srednja sedam, a velika osam eura, i cijene su im, napominje, iste kao lani.
Prva stanica bila nam je Cvjetni trg, gdje se već više od pola stoljeća svake jeseni širi miris kestenja koje peče i prodaje Hakik Ibraimi. I ove sezone na svome štandu nudi tri različite mjerice, pri čemu mala stoji pet, srednja sedam, a velika osam eura, i cijene su im, napominje, iste kao lani.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Kestenje pak nabavlja iz Italije. Domaćeg je sve manje, objašnjava, pa je do njega teško doći, a ovi su lijepi i ujednačeni, kaže, pa se dobro peku.
Kestenje pak nabavlja iz Italije. Domaćeg je sve manje, objašnjava, pa je do njega teško doći, a ovi su lijepi i ujednačeni, kaže, pa se dobro peku.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Preko puta Name u Ilici naići ćete na kestenjara koji je u tom poslu također oko 50 godina, a i on se žali kako mu je ova sezona najgora dosad.
Preko puta Name u Ilici naići ćete na kestenjara koji je u tom poslu također oko 50 godina, a i on se žali kako mu je ova sezona najgora dosad.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS
– Bauštela me malo sabotira, obnavlja se ova zgrada pored koje sam se smjestio pa me rijetko tko doživi i zastane – govori nam. Oni koji odluče kupiti pečene jesenske plodove na njegovu štandu na uglu Ilice i Petrićeve mogu pak birati između dvije mjerice, pri čemu je mala četiri, a velika stoji sedam eura.
– Bauštela me malo sabotira, obnavlja se ova zgrada pored koje sam se smjestio pa me rijetko tko doživi i zastane – govori nam. Oni koji odluče kupiti pečene jesenske plodove na njegovu štandu na uglu Ilice i Petrićeve mogu pak birati između dvije mjerice, pri čemu je mala četiri, a velika stoji sedam eura.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Treća stanica bila nam je Zrinjevac, gdje se pak za tri, četiri ili pet eura, ovisno o veličini mjerice, mogu kupiti domaći, sljemenski kesteni. U srednjoj mjerici dobili smo ih 12, i to manjih nego na prve dvije lokacije. Što se tiče okusa, slatki su i sočni, a prodavačica kaže da dobro prolaze.
Treća stanica bila nam je Zrinjevac, gdje se pak za tri, četiri ili pet eura, ovisno o veličini mjerice, mogu kupiti domaći, sljemenski kesteni. U srednjoj mjerici dobili smo ih 12, i to manjih nego na prve dvije lokacije. Što se tiče okusa, slatki su i sočni, a prodavačica kaže da dobro prolaze.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Dakle, ako se u centru metropole poželite počastiti pečenim kestenjem, to će vas, ovisno o mjerici, stajati od tri do osam eura. Prodavači kažu da najbolje prolaze srednje mjerice, u kojima se nađe između 12 i 17 plodova.
Dakle, ako se u centru metropole poželite počastiti pečenim kestenjem, to će vas, ovisno o mjerici, stajati od tri do osam eura. Prodavači kažu da najbolje prolaze srednje mjerice, u kojima se nađe između 12 i 17 plodova.
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
OGLAS

Ne propustite

1/