FOTO Pošto mjerica kestena? Obišli smo kestenjare u centru Zagreba, evo kako se kreću cijene
Nakon što smo početkom mjeseca u patroli na Dolcu utvrdili da kestenje koje se prodaje na tržnici stoji od četiri do sedam eura po kilogramu, ovisno o veličini i kvaliteti, nedavno smo odlučili obići najpoznatije punktove u središtu Zagreba na kojima se mogu pronaći pečene verzije popularne jesenske delicije kako bismo, među ostalim, vidjeli kakve su cijene.
Prva stanica bila nam je Cvjetni trg, gdje se već više od pola stoljeća svake jeseni širi miris kestenja koje peče i prodaje Hakik Ibraimi. I ove sezone na svome štandu nudi tri različite mjerice, pri čemu mala stoji pet, srednja sedam, a velika osam eura, i cijene su im, napominje, iste kao lani.
– Bauštela me malo sabotira, obnavlja se ova zgrada pored koje sam se smjestio pa me rijetko tko doživi i zastane – govori nam. Oni koji odluče kupiti pečene jesenske plodove na njegovu štandu na uglu Ilice i Petrićeve mogu pak birati između dvije mjerice, pri čemu je mala četiri, a velika stoji sedam eura.
Treća stanica bila nam je Zrinjevac, gdje se pak za tri, četiri ili pet eura, ovisno o veličini mjerice, mogu kupiti domaći, sljemenski kesteni. U srednjoj mjerici dobili smo ih 12, i to manjih nego na prve dvije lokacije. Što se tiče okusa, slatki su i sočni, a prodavačica kaže da dobro prolaze.
Dakle, ako se u centru metropole poželite počastiti pečenim kestenjem, to će vas, ovisno o mjerici, stajati od tri do osam eura. Prodavači kažu da najbolje prolaze srednje mjerice, u kojima se nađe između 12 i 17 plodova.