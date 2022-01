Pojavila se nova teorija oko nestanka Mateja Periša: Zašto se mijenja broj pratitelja na njegovom profilu

I 24 dan potrage za nestalim Matejem Perišem, nove informacije daju se na kapaljku. Upravo zbog toga konstantno se pojavljuju brojne teorije zavjere kako bi objasnili poneke nejasnoće u vezi cijelog slučaja, a nova teorija tiče se njegovog profila na društvenoj mreži Instagram.

Naime, od 31. prosinca pa sve do danas njegov se broj pratitelja konstantno mijenja. No, i za to postoji logično objašnjenje.

''Neki imaju teoriju da je živ i da se iz tog razloga mijenja broj ljudi koje on prati, a u stvari se radi o tome da je Matej možda prije nestanka nekome poslao zahtjev za prijateljstvo pa ga je taj netko tek sad prihvatio'', kazao je izvor za Srbiju danas i dodaje da se broj pratitelja mijenja i ukoliko netko deaktivira profil jer se tada smanjuje brojka. A upravo brojni njegovi prijatelji deaktivirali su svoje profile u posljednje vrijeme.

''Neki čak vjeruju da je Matej negdje živ i da sam to radi. Nažalost, za takva uvjerenja nema nijednog dokaza'', napomenuo je izvor.

Jučer se doznalo kako mu je Viber račun bio aktivan u petak u 21.53 sati, no srpski mediji pišu i da je mogući razlog da je policija bila prijavljena na njegov račun kako bi provjerili komunikaciju iz prijašnjih dana do nestanka.

Podsjetimo, Matejev mobitel posljednji je put lociran 31. prosinca u 2.40 sati nakon ponoći kod Velikog ratnog ostrva, a od tada su mnoge snimke izašle u javnost, koje pregledavaju policajci kako bi napravili rekonstrukciju njegova kretanja. Matej je te večeri izašao iz kluba Gotik i na posljetku došao do Save, odakle mu se gubi svaki trag.