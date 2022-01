Signal na Viberu koji prikazuje da je Matej bio aktivan u 21:53 zbunio prijatelje

Potraga za nestalim Splićaninom Matejem Perišem ulazi u 23. dan, a njegov otac Nenad i dalje ostaje u Beogradu. Nove informacije pojavljuju se na kapaljku, a mnoge je zbunila informacija da je Viber pokazao da je Matej bio aktivan u 21.53 sati sinoć.

No, iako je to izazvalo lavinu reakcija, Kurir prenosi da je jedno od mogućih objašnjenja to da je policija bila prijavljena na njegov račun kako bi provjerili komunikaciju iz prijašnjih dana do nestanka.

Matejev mobitel posljednji je put lociran 31. prosinca u 2.40 sati nakon ponoći kod Velikog ratnog ostrva, a od tada su mnoge snimke izašle u javnost, koje pregledavaju policajci kako bi napravili rekonstrukciju njegova kretanja. Matej je te večeri izašao iz kluba Gotik i na posljetku došao do Save, odakle mu se gubi svaki trag. Zasad se vjeruje da mu je mobitel bio u džepu kad je posljednji put njegov signal uhvaćen, oko kilometar i pol nizvodno.

VIDEO>>Srpska policija stalno zaprima dojave o Mateju Perišu: 'Napravili su pravu pomutnju'

Matejev otac ponovio je u četvrtak da u Beogradu ostaje dok ne dozna istinu o svome sinu. Također, kazao je i da mu se puno ljudi počelo javljati.

- Posljednjih dana javljaju mi se vračare i vidovnjaci i govore gdje mi se krije živ. Jedna mi je samo rekla da "potražim sina u kući na dva kata koja se nalazi kod kanala Dunav-Tisa-Dunav". Da Matej "tamo živi na drugom katu i da je dobro". Drugi mi je čak predlagao da ga tražim u nekim visokim zgradama prekoputa Gotika - ja ponovo molim ljude da se obrate za svaku informaciju beogradskoj policiji - kazao je Nenad Periš za Telegraf.rs.