Poginuo još jedan američki vojnik tijekom deaktivacije iranskog drona u Iraku

Američki vojnik poginuo je u Iraku tijekom rada s neeksplodiranim streljivom s oborenog iranskog drona, priopćilo je Američko središnje zapovjedništvo (CENTCOM). U istom incidentu još jedan vojnik zadobio je lakše ozljede te mu je pružena liječnička pomoć. Prema priopćenju CENTCOM-a, nesreća se dogodila u subotu, 18. srpnja, tijekom kontrolirane detonacije neeksplodiranog streljiva pronađenog na iranskom dronu za jednosmjerni napad koji je prethodno bio oboren u sjevernom Iraku.

Kako navodi CBS News, riječ je o 17. američkom vojniku koji je poginuo od početka rata između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koji je započeo 28. veljače.

Vijest o pogibiji objavljena je dan nakon što je CENTCOM izvijestio da su u iranskom napadu u Jordanu poginula još dvojica američkih vojnika. Jedan od njih isprva se vodio kao nestao.

CENTCOM Update on Recently Fallen U.S. Service Members



TAMPA, Fla. — Yesterday, U.S. Central Command (CENTCOM) announced the passing of two U.S. service members and the missing status of one in Jordan following an Iranian attack on July 17. After a thorough search, U.S.… — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 19, 2026

U nedjelju je CENTCOM priopćio kako su tijekom opsežne potrage na mjestu napada pronađeni neidentificirani ljudski posmrtni ostaci. U tijeku je postupak identifikacije kojim će se utvrditi pripadaju li nestalom vojniku.

Nakon pogibije američkih vojnika u Jordanu, američka vojska pokrenula je novi val zračnih napada na Iran. Prema američkim dužnosnicima, mete su bile iranske obalne nadzorne instalacije, sustavi protuzračne obrane, pomorski kapaciteti te skladišta projektila i bespilotnih letjelica. Američke snage posljednjih su dana proširile opseg napada na iranski teritorij, gađajući i energetsku infrastrukturu, luke, mostove te druge strateške ciljeve, dok se sukob Washingtona i Teherana sve više približava otvorenom ratu.