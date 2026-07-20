Dobio dijete preko surogat-majke pa ostao bez funkcije: Skandal uzdrmao njemački politički vrh

U jednom se slažu i sada već bivši predsjednik kluba zastupnika CDU i CSU u Bundestagu, Jens Spahn i kancelar Friedrich Merz: usluga surogat-majke u SAD kako bi Spahn i njegov suprug Daniel Funke postali očevi je izazvala veće negodovanje nego što se moglo slutiti, piše i Spahn u svojem pismu ostavke. I Merz priznaje kako nije očekivao baš toliko mnoštvo prigovora zbog ponašanja vodećeg zastupnika kršćanskih demokrata koji se odlučio na taj način dobiti dijete – makar je i njegova stranka odlučno protiv takve prakse, a i u Njemačkoj je to zapravo zabranjeno.

Spahn je tako otišao i praktično nitko nije stao u njegovu obranu, niti među kršćanskim demokratima, niti u oporbi. Izuzetak je jedino minorna stranka Volt koja je pozvala Spahna da ostane na položaju jer njegova ostavka „ne rješava niti jedan problem, nego samo učvršćuje otuđenu i nazadnu politiku svoje stranke." No taj skandal je i kršćanskim demokratima uzrokovao ozbiljan problem: Parlament je na ljetnoj stanci, predsjednici klubova zastupnika trenutno nemaju posla u nadgledavanju stranačke discipline u Bundestagu. Ali slijedi čitav niz pokrajinskih izbora – već 6. rujna u Saskoj-Anhalt, 20. rujna i gradu-pokrajini Berlinu i u Mecklenburg-Vorpommern i tu predstoji žestoko nadmetanje prije svega s trenutno oporbenim desničarskim AfD-om, piše DW.

Već i zbog toda da te izbore kršćanski demokrati dočekaju u punom sastavu vodstva je i kancelar Merz najavio kako će „što prije" biti odlučeno o nasljedniku Spahna. Na sastanku predsjedništva CDU ovog ponedjeljka (20.7.) je objavljeno i kako će se dogovor postići najkasnije sljedećeg tjedna, 29.7. Žurba je razumljiva jer je pozicija predjednika parlamentarnog kluba među kršćanskim demokratima izuzetno važna funkcija – i gotovo u pravilu je predsjednik kluba zastupnika CDU/CSU onda bio i glavni kandidat na izborima za položaj kancelara.

Ta tradicija je počela još s prvim kancelarom Savezne Republike Njemačke, Konradom Adenauerom – doduše ne baš sasvim „čisto". Još 1947. kad se stranka CDU tek počela formirati je predratni gradonačelnik Kölna i tada već iskusni političar političkog centra, manje-više nepozvan sjeo na čelo jer je bio i najstariji od prisutnih – tada je već imao 71 godinu - i predložio da njega „privremeno" izaberu za čelnika dok se svi ne dogovore o budućem čelništvu stranke. Delegati su ga tako i izabrali, a Adenauer je tako „privremeno" onda postao i kancelar i upravljao strankom još punih 16 godina.

Na mjesto predsjednika frakcije kršćanskih demokrata je za Adenauera došao Heinrich von Brentano – koji je uzaludno čekao da završi „privremena" vladavina Adenauera kako bi možda i sam sjeo na fotelju kancelara. Ali kad se to konačno dogodio je već bio teško bolestan i sa samo 60 godina umro od karcinoma 1964. Te godine je šef frakcije postao Rainer Barzel koji je umalo postao kancelar – dva puta. Prvi puta 1972. prilikom neuspješnog izglasavanja nepovjerenja tadašnjem kancelaru Willy Brandtu – Barzelu je nedostajalo dva glasa zastupnika, ali i kao kandidat za kancelara te godine nije bio izabran od birača.

Predsjednik kluba zastupnika CDU/CSU onda postaje Karl Carstens – i tu je mala iznimka od ove pravilnosti ulaznice u ured kancelara. Jer Carstens je postao – predsjednik države. Nakon njega zastupnike vodi Helmut Kohl, a onda i kao kancelar dugo dominira svojom strankom. Predugo za pak „Kohlovog čovjeka u Bundestagu", Alfreda Dreggera: on je bio popularni političar, ali kad je Kohl konačno otišao sa pozornice, već je i njemu dolazilo vrijeme da ode: bilo mu je već 70 godina.

Predsjednik kluba zastupnika je 1991. postao Wolfgang Schäuble i on je doista bio najizgledniji kandidat CDU/CSU za kancelara na izborima 2002. Ali je i on bio zahvaćen aferom sa „crnim fondovima" i nelegalnim financijama stranke u doba Kohla tako da je položio svoju dužnost i povukao kandidaturu.

Njegov nasljednik na čelu frakcije je 2002. postao – Friedrich Merz, ali on je izgubio bitku u nadmetanju protiv Angele Merkel koja je također s položaja predsjednice frakcije postala kancelarka. Dugo vremena nakon toga (2022.) je onda Merz opet postao predsjednik kluba zastupnika, a nakon pobjede na izborima je na to mjesto postavio Jens Spahna.

Spahn, rođen 1980. je svakako imao ambicija i volje jednog dana sjesti u fotelju kancelara – i do sad se uspješno izvlačio iz svih skandala u njegovoj karijeri. Zapravo se još uvijek provlači pitanje golemih iznosa koje je kao tadašnji ministar zdravstva u vladi Angele Merkel platio za hitnu nabavu zaštitnih maski na početku epidemije korone – od kojih je golemom broju u međuvremenu već istekao rok valjanosti i završile su na otpadu, piše DW.

Usred korone je sa svojim suprugom kupio i vilu u Berlin – Dahlemu za oko 4,1 milijun eura, makar i ministarska plaća i plaća njegovog supruga Daniela Funkea, bivšeg novinara Burde i direktora za odnose s javnošću modnog lanca Peek & Cloppenburg, naizgled nisu iznosi od kojih bi si netko mogao priuštiti luksuznu vilu. Ali tu nisu utvrđene i neke nezakonitosti.

Spahn se spominjao i kod čudnih prikupljanja donacija kršćanskim demokratima u iznosu od točno 9.999 eura – za euro više stranka mora objaviti točno ime donatora. Svi ti skandali su nekako prošli bez ozbiljnijih političkih posljedica za Spahna, ali korištenje usluge surogat-majke u SAD kako bi Spahn i Funke dobili dijete je ipak bilo previše. Jer tu nije samo stvar što je to moralno potpuno neprihvatljivo njemačkim kršćanskim demokratima, nego i takva upitna usluga – košta. List FAZ navodi podatak od oko 200.000 eura za majku koja će onda prepustiti dijete „ocu" kojeg je vidjela samo u epruveti.

Baš kao što i kancelar najavljuje „brzo" određivanje nasljednika Spahna, njemački mediji su još brži u nagađanjima. Visoko na popisu kandidata je Thorsten Frei, pročelnik ureda kancelara i zapravo član vlade, a i Merz je izjavio kako bi ostavka Spahna mogla biti prilika za rekonstrukciju vlade. Dobre izglede ima i trenutni glavni tajnik CDU-a Carsten Linnemann, mladi političar (rođen 1977.) kojem se i inače predviđa velika budućnost u politici.

Mediji navode kao kandidata i Alexandera Dobrindta, trenutnog njemačkog ministra unutrašnjih poslova. No to bi bila premijera: ovo je funkcija predsjednika kluba zastupnika obje sestrinske kršćansko-demokratske stranke, CDU i bavarske Kršćansko socijalne unije (CSU) i naravno da je dogovor obje stranke, tko će voditi frakciju. No u čitavoj povijesti Savezne Republike Njemačke još nikad frakciju CDU/CSU nije vodio političar iz Bavarske.

A i kod tvrdnje kako je ta funkcija ulaznica u ured kancelara u slučaju Dobrindta treba biti oprezan: nisu uspijevali postati kancelari niti mnogo popularniji političari CSU-a kao što su bili Franz Josef Strauß, kandidat konzervativaca je - nakon što se Schäuble povukao bio i Edmund Stoiber - i nisu uspjeli. Dobrindt je pak ostao zapamćen i kao ministar prometa u vladi Merkel i kaosu pri uvođenju cestarine za kamione, a ni sad kao ministar unutrašnjih poslova nema osobitu naklonost njemačke javnosti.