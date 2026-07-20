Eskalacija u Zaljevu: Hutiji najavili pomorsku blokadu Saudijske Arabije

Jemenski pobunjenički pokret Hutiji najavio je uvođenje pomorske blokade Saudijske Arabije kroz strateški tjesnac Bab al-Mandab, optužujući Rijad za provođenje opsade Jemena. Ova najava dodatno je podigla napetosti u regiji nakon višednevnih prijetnji vojnom eskalacijom između Hutija, koje podržava Iran, i jemenske vlade koju podupire koalicija predvođena Saudijskom Arabijom.

Vojni glasnogovornik Hutija Yahya Saree izjavio je da je odluka dio, kako je rekao, "jednadžbe opsade za opsadu", naglašavajući da će blokada stupiti na snagu odmah nakon objave. Hutiji su istodobno potvrdili nastavak letova iz Teherana prema Sani, opisujući ih kao dio "prekida blokade". Međutim, Jemensko predsjedničko vijeće poručilo je da ni pod kojim uvjetima nijednom stranom zrakoplovu neće biti dopušten ulazak niti slijetanje na jemenske zračne luke bez prethodnog odobrenja vlade i nadležnih institucija.

Već gotovo dva tjedna Hutiji, koje jemenska vlada optužuje za bliske veze s Iranom, prijete novom vojnom eskalacijom na bojištima diljem zemlje. Istodobno su pojačali prijetnje Saudijskoj Arabiji, najavljujući moguće napade na njezinu naftnu i ključnu infrastrukturu kao odgovor na ono što nazivaju kontinuiranom blokadom.

Jemenska vlada tvrdi da su njezine snage spremne odgovoriti na svaku eskalaciju Hutija. Arapska koalicija predvođena Saudijskom Arabijom priopćila je 4. srpnja da će na svaki pokušaj napada na Kraljevinu, njezinu nacionalnu imovinu ili kršenje jemenskog suvereniteta odgovoriti "neviđenom silom". Koalicija je poručila da je spremna na sve opcije te upozorila da bi svaka velika eskalacija Hutija izazvala jednako snažan i sveobuhvatan odgovor Rijada.

Najava pomorske blokade dolazi u trenutku sve većih napetosti nakon što je iranska zrakoplovna kompanija Mahan Air obavila dva leta iz Teherana prema Jemenu – prvi 3. srpnja prema zračnoj luci Sana, a drugi 13. srpnja prema zračnoj luci Hodeidah. Drugi let uslijedio je nakon što zrakoplov nije mogao sletjeti u Sanu zbog napada jemenskog Ministarstva obrane na pistu zračne luke.

Hutiji su nakon toga optužili Saudijsku Arabiju za bombardiranje zračne luke te tvrdili da su kao odgovor izveli napad na zračnu luku Abha u Saudijskoj Arabiji, koristeći balističke projektile i bespilotne letjelice.