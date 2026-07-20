FOTO Smjena vlasti u Velikoj Britaniji: Andy Burnham postao premijer

Andy Burnham službeno je postao 59. premijer Ujedinjenog Kraljevstva, a kralj Charles pozvao ga je da sastavi vladu tijekom privatnog sastanka u Buckinghamskoj palači, prenosi BBC. Nakon susreta s kraljem, Burnham se prvi put obratio javnosti kao premijer. Pritom je naveo kako je njegovo imenovanje "trenutak za promišljanje i novu odlučnost". Istaknuo je i da će njegova generacija političara morati "podići razinu djelovanja” i odgovoriti na izazove koji su pred njima.

Novi premijer naveo je kako zna da je ljudima dosta politike: "Shvaćam vas. Nismo bili dovoljno dobri i moramo biti bolji. I bit ćemo." Pritom, naglasio je kako će ovaj trenutak pretvoriti u prekretnicu za Britaniju i uspostaviti novi politički model. Promijenit će politiku, dodaje, kako bi se više temeljila na suradnji i rješavanju problema, a manje na prikupljanju političkih poena. Najavio je i da će kasnije ove godine predstaviti desetogodišnji plan za Britaniju, zacrtavši time put kojim želi da zemlja ide.

"Briga o ljudima bit će u središtu svega što ću učiniti", poručio je te rekao da će dati sve od sebe kako bi izgradio novi nacionalni osjećaj jedinstva. Po završetku njegova govora, uslijedio je gromoglasni pljesak.

Ranije danas, Keir Starmer službeno je podnio ostavku nakon sastanka s kraljem. Uoči dolaska kod kralja, on je imao kratko obraćanje. "Moj posao je završen", naveo je te dodao kako mu je bila privilegija služiti na toj poziciji. Također, istaknuo je kako je uvjeren da je zemlja "jača i pravednija“ nego što je bila prije dvije godine. "Suočeni smo sa svijetom u kojem naši neprijatelji neće stati ni pred čim da nas podijele zbog naših vrijednosti", rekao je pa istaknuo kako je ključno prisjetiti se "veličine Britanije koja nas okružuje".

Govoreći o novom premijeru Andyju Burnhamu, Starmer je naveo: "Želim mu svaki uspjeh, on ima moju punu podršku." Zahvalio je supruzi i obitelji, svom timu iz stranke te svim službenicima. "Politika će uvijek biti timski sport. I zahvaljujem britanskom narodu na prilici da služim."