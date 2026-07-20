Ljudi pobjesnili zbog jedne objave oko ležaljki na plaži: 'Pa ne bih više legla na nju ni potrošila tamo 1 euro'

Jedna objava na poznatoj stranici Podgorički vremeplov izazvala je veliku raspravu. Naime, kako piše u objavi navodno je ukinuto besplatno korištenje ležaljki i suncobrana nakon 17 sati za strane goste na crnogorskim plažama, a bit će besplatno samo domaćima koji će tom prilikom morati pokazati identifikacijski dokument.

"Od ove ljetne sezone građani Crne Gore mogu besplatno koristiti ležaljke i suncobrane na crnogorskim plažama nakon 17 sati, ali samo uz predočenje važećeg identifikacijskog dokumenta. Za razliku od prethodnih godina, kada se ova pogodnost odnosila na sve posjetitelje, novo pravilo više ne uključuje strane turiste. Iako su se posljednjih tjedana pojavile brojne pritužbe građana i turista da im se naplaćuje plažni mobilijar i nakon 17 sati, JP 'Morsko dobro' još nije dalo dodatna pojašnjenja u vezi s primjenom ovog pravila. Ugovorom o korištenju morskog dobra za sezonu 2026. jasno je propisano da su zakupci plaža dužni crnogorskim građanima omogućiti besplatno korištenje ležaljki i suncobrana nakon 17 sati, uz predočenje identifikacijskog dokumenta. U prethodnim sezonama ista pogodnost odnosila se na sve posjetitelje, a zakupci su bili dužni istaknuti te podatke na vidljivim informativnim pločama. Direktor JP "Morsko dobro" Mladen Mikijelj ranije je izjavio da će svaki zakupac koji naplaćuje plažni mobilijar nakon 17 sati snositi posljedice zbog kršenja ugovornih obveza", stoji između ostalog u objavi.

Komentarri su odmah počeli pljuštati. Neki su razočarani, a neki kažu da to nije točno. "Ne bi trebalo biti razlike ako je, na primjer, muž iz Crne Gore, a žena iz Srbije, neka bude besplatno za oboje. Ali općenito mislim da bi trebalo biti besplatno za nas građane, ali ne i za turiste. Isto bi trebalo vrijediti i za ulaz u nacionalne parkove itd.", jedan je od komentara.

"Pa ne bih više legla na ležaljku ni potrošila tamo 1 euro. Od mene siguno više neće dobiti ništa. Hvala lijepo. Doviđenja, 'Već sam mjesec dana na moru i nitko ne traži dokumente, ležaljke su besplatne za sve nakon 17 sati', 'Zato im je sezona sve lošija i lošija, koliko god Crnogoraca imali, da nije bilo Srba, ne znam koga bi viđali na plažama i tko bi im radio u sezoni, ali iz Srbije, zato mnogi idu u Grčku jer poštuju druge turiste', 'Odakle ti ta informacija, majko svijeta? Nije istina, barem ne u Ulcinju, 'Ma nije točno, svi koristimo. Niti tko dolazi niti što pita', "Prije točno mjesec dana sam bila u Čanju, u 4:30 sam legla na ležaljku, prišao mi je tip otkad sam ovdje, rekla sam mu (u čistom Beogradu, nisu me tražili za dokumente) prišao mi je drugi tip, malo stariji i rekao, nećemo vam naplatiti jer nakon 5 NEMA NAPLAĆIVANJA.. Ne znam zašto izmišljaš i lažeš, osim ako nisi bila na nekoj fensi plaži gdje je to moguće.. kome se ne sviđa, pijesak je u redu, pa samo naprijed..'... nizali su se komentari.

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