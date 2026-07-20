Strašan zločin u Sloveniji: Muškarac iz BiH u bijegu nakon ubojstva. Ženi prerezao vrat pred djetetom?

Slovenska policija i dalje traga za 39-godišnjim državljaninom Bosne i Hercegovine osumnjičenim za ubojstvo žene na području Vuhreda. Prema neslužbenim informacijama, osumnjičenik je u stambenoj zgradi živio sa svojom partnericom i maloljetnim sinom. Policijska uprava Celje upozorila je da je muškarac jako opasan. Objavili su i fotografiju osumnjičenika. Iz policije navode da je visok oko dva metra, te da na sebi ima traperice i crnu majicu kratkih rukava, te nosi crne cipele. "On je opasna i nepredvidiva osoba, stoga upozoravamo sve da ne pokušavaju stupiti u kontakt s njim prilikom mogućeg susreta. Maknite se s puta, trebali bi biti na sigurnom i odmah nazovite 113", poručila je policija u svojoj objavi.

Počinitelj je pješice pobjegao s mjesta događaja, a policija je o svemu obaviještena nešto prije jedan sat ujutro. Celjskoj policiji u potrazi pomažu kolege iz drugih policijskih postaja, kriminalistički istražitelji, a u potragu su uključeni i službeni psi. U potrazi koriste i dron.

Prema neslužbenim informacijama portala Žurnal24, osumnjičeni je nožem prerezao ženi vrat i to navodno pred djetetom. Prema neslužbenim informacijama portala, muškarac je navodno imao psihičkih problema. Mještani nisu dobro poznavali obitelj, ali su bili šokirani događajem. Vlasnik obližnjeg gostionice rekao je da muškarac kod njih kupuje kruh nekoliko puta tjedno, ali da nije bio tamo posljednja tri mjeseca.