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SPORNI NATJEČAJ GASI AMBULANTE

VORH Vlajčiću: Poslovi javnih ovlasti nisu tržišno natjecanje

Vukovar: Izvanredna press konferencija ministra poljoprivrede Davida Vlajčića
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Autor
Jolanda Rak Šajn
20.07.2026.
u 17:26

VORH od Vlajčića i dalje traži da se poslovi javnih ovlasti daju po stručnosti, iskustvu i stvarnoj prisutnosti na terenu, a ne po broju zaposlenih

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, na čije se mišljenje ministar poljoprivrede David Vlajčić mjesecima poziva braneći natječaj koji bi ugasio 15-ak seoskih veterinarskih ambulanti i ostavio 50-ak gradova i općina bez lokalnog veterinara, službeno je utvrdila da poslovi javnih ovlasti u veterinarstvu nisu tržišno natjecanje te da nad tim natječajem nema nadležnost, priopćili su danas iz Udruge veterinarskih organizacija Hrvatske (VOHR). U mišljenju AZTN-a koje su zaprimili i odaslali i novinarima piše da se Ministarstvo, provodeći postupak dodjele javnih ovlasti, ne smatra poduzetnikom jer ne obavlja gospodarsku djelatnost pa njegovo postupanje u tom postupku ne može biti predmetom utvrđivanja narušavanja tržišnog natjecanja pred AZTN-om. Isto tako se ni veterinarske organizacije u obavljanju poslova za koje su im dodijeljene javne ovlasti "ne smatraju poduzetnicima jer djelatnosti povezane s izvršavanjem javnih ovlasti nemaju gospodarski karakter koji bi opravdavao primjenu pravila tržišnog natjecanja, što Agencija obrazlaže i praksom Suda EU".

– Ministar je, dakle, mjesecima branio kriterije natječaja pozivajući se na pravni okvir koji se na te poslove ne primjenjuje – i na tijelo koje je i samo utvrdilo da nad tim postupkom nema nadležnost. Podsjećamo, Ministarstvo je Agenciju 2. lipnja pitalo smije li prednost dati onome tko ima sjedište u općini, što struka nikada nije tražila i zatražilo odgovor u tri dana. Agencija je odgovorila i izričito navela da mišljenje daje isključivo s aspekta propisa o zaštiti tržišnog natjecanja, ne ulazeći u posebne propise koji uređuju veterinarstvo. Tim je mišljenjem ministar 1. srpnja mahao pred kamerama. U svom očitovanju Odboru za poljoprivredu Hrvatskoga sabora od 6. srpnja ne spominje ga nijednom riječju. Zašto ministar isti dokument citira građanima, a prešućuje ga Saboru, i zašto natječaj koji je, kako tvrdi, potpuno zakonit treba ovakvu obranu – neka zaključe sami građani – naglašavaju iz VOHR-a.

Dodaju kako je AZTN Ministarstvu poručio ono što struka govori od prvoga dana: da uvjeti natječaja trebaju osigurati zaštitu zdravlja životinja i provedbu mjera veterinarskog javnog zdravstva. Sve se to, upozoravaju, događa i usred epizootije afričke svinjske kuge, za što je sam ministar javno istaknuo da je odgovornost jednog veterinara na terenu spriječila daljnje širenje zaraze. Traže hitnu obustavu spornog natječaja i izmjenu kriterija – da presudni budu stručnost, iskustvo i stvarna prisutnost na terenu, a ne broj zaposlenih, te javnu objavu cjelovitog mišljenja AZTN-a "kako bi javnost vidjela na čemu je ministrova retorika stvarno počivala". – Ako sada zadrži ove kriterije, čini to bez ijednog argumenta, i to usred epizootije, gaseći ambulante koje tu bolest zaustavljaju – poručio je predsjednik VORH-a Tomislav Malić.

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Ključne riječi
Afrička svinjska kuga David Vlajčić VORH Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske

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