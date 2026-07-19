Novi napad na Iran nakon smrti dvojice američkih vojnika

Smrt američkih vojnika u Jordanu dodatno je povećala napetosti u najopasnijem sukobu između Washingtona i Teherana posljednjih godina. Iranske snage izravno su pogodile američke položaje, pri čemu su poginula dvojica vojnika, jedan se vodi kao nestao, a više ih je ranjeno. Washington je odgovorio novim valom napada na Iran, osmu noć zaredom, najavljujući ciljano djelovanje protiv pripadnika Iranske revolucionarne garde odgovornih za napade.

Napad je izveden balističkim projektilima i bespilotnim letjelicama na zračnu bazu Muwaffaq Salti u Jordanu, koju koriste američke i jordanske snage. Američko Središnje zapovjedništvo potvrdilo je dvojicu poginulih, jednog nestalog te četvoricu vojnika koji su nakon liječenja vraćeni na dužnost.

Oštećeni helikopteri

Međutim, to nije potpuna slika posljedica iranskih udara u Jordanu. New York Times, pozivajući se na više američkih dužnosnika, piše da su tijekom četiri iranska napada u samo pet dana poginuli i ranjeni deseci američkih vojnika. Prema njihovu prikazu, u prvom napadu pogođen je stambeni objekt u bazi King Faisal u Jordanu, gdje je ranjeno do pet američkih vojnika.

U drugom je napadu pogođena baza na istoku Jordana iz koje su djelovali helikopteri Black Hawk. Američki izvori naveli su da je oštećen "značajan broj" tih helikoptera. U pojedinim prijenosima izvještaja govori se o nekoliko Black Hawkova, ali točan broj oštećenih helikoptera nije javno objavljen. Zbog toga nije pouzdano tvrditi da ih je bilo, primjerice, pet, deset ili više. Ono što se zasad može potvrditi jest da nije oštećen samo jedan helikopter, nego više njih, i da su neki pretrpjeli znatnu štetu. Razlika postoji i u podacima o ranjenima.

Pentagon je neposredno nakon posljednjeg napada govorio o četvorici teže ozlijeđenih i evakuiranih te još nekim lakše ranjenima. New York Times, međutim, zbraja posljedice svih četiriju napada na američke položaje u Jordanu i navodi da su ranjeni deseci pripadnika američkih snaga. Prema dostupnim izvještajima, ukupan broj poginulih i ranjenih u tim napadima prelazi dvadeset, dok pojedini izvori govore o nekoliko desetaka ranjenih.

Američki napad

Dakle, broj četiri odnosi se samo na one koji su nakon najsmrtonosnijeg udara bili evakuirani na liječenje, a ne na ukupan broj ozlijeđenih u svim iranskim napadima u Jordanu. SAD je potom napao položaje Iranske revolucionarne garde, sustave protuzračne obrane, nadzorne objekte te skladišta projektila i bespilotnih letjelica. U operacijama su korišteni borbeni zrakoplovi i krstareći projektili Tomahawk.