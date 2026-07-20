Ministar gospodarstva: 'Cijena struje za gospodarstvo u Hrvatskoj je u prosjeku EU'

Hrvatska je po cijeni električne energije za gospodarstvo trenutačno u prosjeku Europske unije (EU), a Vlada s Europskom komisijom pregovara o mehanizmima za pomoć energetski intenzivnoj industriji, rekao je u ponedjeljak u Varaždinu ministar gospodarstva Ante Šušnjar. Odgovarajući na pitanje o upozorenjima Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) da energetski intenzivne industrije plaćaju visoku cijenu električne energije, Šušnjar je rekao da Hrvatska radi na mehanizmima koji bi industriji dugoročno smanjili troškove, ali ne jednokratnim potporama za plaćanje računa te da HUP 'neselektivno prikazuje podatke'.

"Kada je Hrvatska statistički bila prikazivana među najskupljima, to jest druga s najskupljom električnom energijom za industriju u EU, oni su imali isti narativ koji imaju i danas kada smo u prosjeku Europske unije. Mi zaista jesmo u prosjeku EU što tiče cijene za gospodarstvo", rekao je. Dodao je kako Hrvatska već radi na mehanizmima za koje HUP smatra da su nužni. "Već smo u pregovorima s Europskom komisijom, ali ne na način kao što to oni predlažu, da jednokratno dajemo sredstva nekome da plati račun", dodao je Šušnjar. "Sustavno radimo na tome da industriji omogućimo dekarbonizaciju i uspostavu vlastite proizvodnje električne energije, čime bi dugoročno osigurala povoljniju cijenu struje. Jednokratne potpore nisu trajno rješenje jer, kada ih više ne bude, struju ćete morati plaćati svakog mjeseca", istaknuo je ministar.

Šušnjar je u Varaždinu boravio zbog dodjele stipendija učenicima koji se obrazuju za deficitarna obrtnička zanimanja, pri čemu su ove godine na području Varaždinske županije 24 učenika dobila ugovore o stipendiranju i tako ostvarila pravo na stipendiju u iznosu od 2400 eura. Na novinarski upit daju li te mjere rezultate, odgovorio je da stipendije već povećavaju interes mladih za ta zanimanja. "To se vidi i po broju prijavljenih učenika, upisnim kvotama u školama te dodacima koje osiguravamo, osobito za moderna zanimanja poput mehatroničara, elektroenergetičara i drugih srodnih obrtničkih struka", rekao je.

Dodao je da je za obrtništvo ove godine u Ministarstvu gospodarstva osigurano 8,5 milijuna eura za stipendiranje, naukovanje, opremanje majstorskih radionica, cjeloživotno obrazovanje te tradicijske i umjetničke obrte, dok se do kraja godine očekuje novi program vrijedan dodatnih 10 milijuna eura za naukovanje i poticanje mladih na izbor obrtničkih zanimanja.