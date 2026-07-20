Blokirani računi više od 194.000 građana, dug oko 4,3 milijarde eura

Na kraju lipnja ove godine zbog nepodmirenih obveza u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje bilo je evidentirano 13.876 poslovnih subjekata i 194.139 potrošača, pokazuje analiza Fine o ovrhama na novčanim sredstvima. Ukupna glavnica duga potrošača iznosila je 3,1 milijarde eura, a kamate 1,2 milijarde eura, dok je glavnica duga poslovnih objekata iznosila 437,7 milijuna eura, uz 108 milijuna eura kamata.

U usporedbi s istim mjesecom prošle godine, to je 1475 insolventnih tvrtki više, a u usporedbi sa svibnjom ove godine, insolventno je 106 tvrtki više. Analiza insolventnih pravnih osoba koje 120 i više dana nisu podmirile evidentirane dospjele osnove za plaćanje pokazuje da je najviše takvih tvrtki bez zaposlenih, njih više od 55 posto, na koje se odnosi gotovo 52 posto iznosa neizvršenih osnova.

"Ako promatramo insolventne pravne osobe čije su neizvršene osnove za plaćanje evidentirane 120 i više dana, najveći je udio pravnih osoba s područja Grada Zagreba, na koje se odnosi 93,2 milijuna eura dospjelih neizvršenih osnova, s udjelom od 42,1 posto. Po visini duga slijede insolventne pravne osobe sa sjedištem u Zagrebačkoj županiji s 25,3 milijuna eura duga (11,4 posto), Splitsko-dalmatinskoj s 20,2 milijuna (9,1 posto), Varaždinskoj sa 16,4 milijuna (7,4 posto) te Primorsko-goranskoj županiji s 13,1 milijun eura neizvršenih osnova (5,9 posto)", ističu u Fini.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata veći je za 12,8 milijuna eura ili tri posto u odnosu na svibanj, a čak 281 milijun eura ili više od 39 posto manji u odnosu na lipanj 2025. godine. Broj potrošača s blokiranim računima smanjen je za 0,3 posto u odnosu na prethodni mjesec i za 0,4 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine, objavila je Fina. Najveći dio njihova duga odnosi se na središnju državu, kojoj pripada 37 posto ukupnog duga, dok udio banaka iznosi oko 20 posto, a svih financijskih institucija 23,2 posto. Dugovanja prema pravnim osobama koje se bave otkupom dospjelih potraživanja čine oko 14 posto ukupnog duga. Više od 1500 potrošača pritom je imalo dug veći od 132.723 eura, odnosno nekadašnjih milijun kuna.