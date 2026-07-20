Drugi dijele otkaze, oni se šire: Gigantska tvornica kod Berlina diže proizvodnju i otvara tisuće radnih mjesta

Tesla planira povećati proizvodnju u svojoj tvornici u Grünheideu pokraj Berlina tijekom 2026. godine, nakon oporavka potražnje i poboljšanja poslovnih rezultata, navodi se u godišnjem izvješću njemačke proizvodne podružnice kompanije.

Tvrtka Tesla Manufacturing Brandenburg SE očekuje značajan rast proizvodnog obujma u odnosu na prethodnu godinu, kao i veću iskorištenost kapaciteta tvornice. Iz Grünheidea bi se vozila trebala isporučivati na više od 30 tržišta, uz planirano širenje na nova tržišta, navodi Bloomberg.

Tesla je ranije ove godine najavila cilj povećanja proizvodnje u toj tvornici na do 7500 vozila tjedno, odnosno oko 375.000 automobila godišnje. Istodobno kompanija planira proširiti proizvodnju baterijskih ćelija te postupno objediniti cijeli proizvodni lanac – od izrade baterija do gotovih vozila. Američki proizvođač električnih automobila planira otvoriti i oko 3500 novih radnih mjesta u Grünheideu.

Njemačka podružnica Tesle u 2025. godini ostvarila je neto dobit od 77,1 milijun eura, što je oko 20 milijuna eura više nego godinu ranije, unatoč, kako su naveli iz kompanije, zahtjevnim uvjetima na tržištu.

Prihodi su, međutim, pali na 7,1 milijardu eura, sa 7,7 milijardi eura u 2024. godini. Proizvodnja vozila smanjena je na oko 202.000 automobila, u odnosu na približno 211.000 godinu ranije. Tesla je pad pripisala promjeni modela i uvođenju novih verzija vozila, ističući da je proizvodnja u cjelini ostala stabilna.

Tvornica u Grünheideu, jedini Teslin proizvodni pogon u Europi, otvorena je u ožujku 2022. godine. Trenutačno se u njoj proizvodi Model Y, a krajem 2025. zapošljavala je oko 11.000 ljudi, uključujući i privremene radnike.