Nakon dronova slijedi nova era ratovanja? Ukrajina pokreće revolucionarni process razvoja

Nakon unapređenja bespilotnih letjelica i niza drugih inovacija koje se posljednjih godina mogu vidjeti na bojištu, Ukrajina se planira okrenuti borbenim humanoidnim robotima. No, ne očekuje se kako će se oni moći primjenjivati u bliskoj budućnosti. Kako napominje TechRadar, gusjenični roboti obavili su više od 66.000 misija do sada ove godine, dok je jedini humanoid testiran u borbi izdržao samo tri sata na jednom punjenju.

Andriy Hrytsenyuk, izvršni direktor tvrtke Brave1, početkom srpnja najavio je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava za domaće humanoidne robote dizajnirane za vojne zadatke. "Vidimo koliko se brzo industrija humanoidne robotike razvija diljem svijeta, u Kini i Sjedinjenim Državama. Vidimo da takvi roboti imaju vrijednost za jačanje naših vojnih sposobnosti. Zato idemo u tom smjeru", pojasnio je.

Inače, Brave1 je vladina inicijativa usmjerena na razvoj obrambenih tehnologija koju su pokrenula nadležna državna tijela te komponente ukrajinskog sigurnosnog i obrambenog sektora. Iz tvrtke kažu kako su s akumuliranim stručnim znanjem postali ključna institucija koja oblikuje strategiju za razvoj obrambenih inovacija.

Iako Ukrajina ima veliki ekosustav kopnenih robota, TechRadar ističe da, kada je riječ o humanoidima, prvo treba očekivati Wall-Ea umjesto Terminatora. Jedini humanoid koji je bio u ratu u Ukrajini jest Phantom MK-1 izgrađen u San Franciscu. On može nositi oko 20 kilograma, nema vodonepropusnost, a baterija mu traje svega dva do tri sata. S obzirom na sve to, i on je još uvijek poprilično neprikladan za većinu borbenih operacija koje se trenutačno provode.