Zaoštravanje sukoba: SAD raspoređuje dodatne borbene zrakoplove, Izrael upozorava

Sjedinjene Države raspoređuju dodatne borbene zrakoplove na Bliski istok dok se sukob s Iranom zaoštrava, a taj se potez tumači kao moguća priprema za širenje vojnih operacija u regiji, izvijestila je u nedjelju agencija dpa. Prema pisanju Wall Street Journala, raspoređivanje uključuje borbene avione F-16 iz američke zračne baze Spangdahlem u zapadnoj Njemačkoj te zrakoplove F-35 iz britanske baze RAF Lakenheath koju koristi američka vojska. U regiju se šalju i zrakoplovi za dopunu goriva u zraku, navodi list pozivajući se na izvore.

O dodatnom raspoređivanju izvijestio je i New York Times, pozivajući se na američke dužnosnike. Prema njihovim navodima, odluka je donesena prije nego što su u petak u bazi u Jordanu tijekom iranskog napada poginula dva američka vojnika. Taj potez vjerojatno će se tumačiti kao znak da se Washington priprema za moguće proširenje vojnih operacija protiv Irana.

Prekid vatre postignut sredinom lipnja urušio se, a borbe su ovog mjeseca ponovno izbile oko strateški važnog Hormuškog tjesnaca, ključne rute za globalnu opskrbu energentima koja je i dalje praktički zatvorena. SAD je tijekom proteklog tjedna izveo dnevne i noćne napade na ciljeve u Iranu, dok je Teheran napadao američke saveznike i vojne objekte diljem regije.

Izrael upozorava

Visoki izraelski dužnosnici ponovno su u nedjelju upozorili da će zemlja odgovoriti na sve iranske napade dok se ova najnovija faza rata nastavlja zaoštravati.

„Ako Iran napadne Izrael, Izrael će odgovoriti i uzvratiti udarac bez ikakve ovisnosti ili uvjeta“, rekao je ministar obrane Izraela, Israel Katz, javlja CNN. Slično tome, načelnik stožera Izraelskih obrambenih snaga, general-pukovnik Eyal Kamir, rekao je da je vojska zemlje „spremna odmah nastaviti borbu i da će djelovati s velikom odlučnošću protiv svakoga tko nam naudi“.