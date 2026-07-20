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OPET U FOKUSU

VIDEO Ljudi bruje o trenutku prije nego su Španjolci podigli trofej: Trumpovo ponašanje izazvalo je podsmijeh

Trump
Foto: REUTERS
1/8
Autor
Maša Ilotić Šuvalić
20.07.2026.
u 07:53

Taj je trenutak izazvao podsmijeh i komentare na društvenim mrežama

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je buru među komentatorima nakon finala Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., kada se odbio maknuti s pozornice tijekom dodjele trofeja španjolskoj reprezentaciji. Trump je uz predsjednika FIFA-e Giannija Infantina uručio trofej kapetanu Španjolske Rodriju nakon što su Španjolci u finalu svladali Argentinu s 1-0. No, umjesto da se povuče i pusti igrače da slave, Trump se nastavio rukovati s igračima, pa čak i izveo svoj poznati ples s političkih skupova. Infantino ga je na kraju morao 'pomaknuti' u stranu kako bi Španjolci mogli podići trofej. Taj je trenutak izazvao podsmijeh i komentare na društvenim mrežama, a jedan od njih glasio je: 'Tip misli da je u ekipi'.

Prije same ceremonije Trump je već bio izviždan dok je ulazio na teren, a zvižduci su ga pratili tijekom američke himne. Finale je pratio iz lože iza debelog stakla zajedno s Melaniom Trump,  Infantinom, kanadskim premijerom Markom Carneyjem i meksičkom predsjednicom Claudiom Sheinbaum. Njegova nazočnost na stadionu izazvala je i velike gužve te pojačane sigurnosne mjere, što je razljutilo mnoge navijače koji su satima čekali na ulaz, piše Foxsports.

Trump je također uručio medalje objema momčadima. Ovo nije prvi put da je Trump bio u središtu pozornosti na nogometnim događanjima, a sličan neugodan trenutak dogodio se i na finalu Klupskog svjetskog prvenstva prošle godine na istom stadionu. Prema tradiciji, trofej Svjetskog prvenstva uručuje domaćin turnira (ili šef države) zajedno s predsjednikom FIFA-e. Trump je to iskoristio kao priliku da se dodatno istakne, unatoč pokušajima Infantina da ga diskretno skloni.

FOTO Španjolska je svjetski prvak, Trump ponovno pokušao ukrasti pozornost: Nije se odvajao od igrača
Trump
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Ključne riječi
svjetsko prvenstvo Donald Trump

Komentara 10

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DA
Dako1
09:07 20.07.2026.

Vidim da su i komentari "obojeni" politikom. Previše su se politika i političari umiješali u vrhunski sport, a to utječe i na pojedince koji komentiraju. Ljudi, ovo je sport, pa ako nas i u tome podijele, ode sve u... Naravno da je u Americi i business ušao na velika vrata. A sportaše, koje se prisiljava igrati u lošim uvjetima uz promjene pravila zbog zarade "velikih", se ne pita za mišljenje. Kakva su to sada pravila sa četiri četvrtine i prekidima utakmice, a igra se u "dvorani" na 22 °C, ili u 13.00 sati na 35°C?

DI
dino60
09:07 20.07.2026.

Bajveći klaun je bio Infantino, to je bila njegova predstava a ne Trumpova. Dabi bio uvlakač čak i sudac je bio iz Slovenije. Da se razumijemo, svaka čast Sudiji i Slovencima.

TR
trkenjac
09:07 20.07.2026.

Maša molim te ko Boga daj nam opiši taj doživljaj brujenja. Kako ljudi uopšte bruhe? Kako se to ispoljava prema okolini. Vidim da si se ti jako uzbudila pišući ovaj tekst pa sam pomislio da to nije kao ono...znaš već?

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