VIDEO Ljudi bruje o trenutku prije nego su Španjolci podigli trofej: Trumpovo ponašanje izazvalo je podsmijeh

Američki predsjednik Donald Trump izazvao je buru među komentatorima nakon finala Svjetskog nogometnog prvenstva 2026., kada se odbio maknuti s pozornice tijekom dodjele trofeja španjolskoj reprezentaciji. Trump je uz predsjednika FIFA-e Giannija Infantina uručio trofej kapetanu Španjolske Rodriju nakon što su Španjolci u finalu svladali Argentinu s 1-0. No, umjesto da se povuče i pusti igrače da slave, Trump se nastavio rukovati s igračima, pa čak i izveo svoj poznati ples s političkih skupova. Infantino ga je na kraju morao 'pomaknuti' u stranu kako bi Španjolci mogli podići trofej. Taj je trenutak izazvao podsmijeh i komentare na društvenim mrežama, a jedan od njih glasio je: 'Tip misli da je u ekipi'.

Trump just refusing to leave when they’re lifting the trophy.



Infantino desperately trying to get him to move.



Circus. pic.twitter.com/JABUGKUWXm — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Prije same ceremonije Trump je već bio izviždan dok je ulazio na teren, a zvižduci su ga pratili tijekom američke himne. Finale je pratio iz lože iza debelog stakla zajedno s Melaniom Trump, Infantinom, kanadskim premijerom Markom Carneyjem i meksičkom predsjednicom Claudiom Sheinbaum. Njegova nazočnost na stadionu izazvala je i velike gužve te pojačane sigurnosne mjere, što je razljutilo mnoge navijače koji su satima čekali na ulaz, piše Foxsports.

What it sounded like when President Trump walked onto the field with FIFA head Gianni Infantino for the World Cup trophy presentation pic.twitter.com/qEIo327rcp — Monica Alba (@albamonica) July 19, 2026

Trump je također uručio medalje objema momčadima. Ovo nije prvi put da je Trump bio u središtu pozornosti na nogometnim događanjima, a sličan neugodan trenutak dogodio se i na finalu Klupskog svjetskog prvenstva prošle godine na istom stadionu. Prema tradiciji, trofej Svjetskog prvenstva uručuje domaćin turnira (ili šef države) zajedno s predsjednikom FIFA-e. Trump je to iskoristio kao priliku da se dodatno istakne, unatoč pokušajima Infantina da ga diskretno skloni.