Stižu novi pljuskovi s grmljavinom, najavljeno i nevrijeme: Evo gdje će biti najgore

Početak novoga tjedna bit će djelomice sunčan i s promjenjivom naoblakom. Mjestimice se očekuju kiša te pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu zemlje, poslijepodne i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar će biti slab, još u prvom dijelu dana do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena bura, prijepodne podno Velebita i jaka, poslijepodne sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će većinom između 24 i 29 °C, na obali i otocima te u unutrašnjosti Dalmacije od 30 do 34 °C, prognozira Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ).

Zbog iznimno visoke temperature, za danas su izdana upozorenja za splitsku i dubrovačku regiju. "Budite na oprezu zbog vrućina koje se očekuju. Mogući su zdravstveni rizici među osjetljivom populacijom, ponajprije kod starijih i kod male djece", ističe DHMZ. Osim toga, za riječku regiju, zapadnu obalu Istre, Kvarner i Kvarnerić, Velebitski kanal te sjevernu Dalmaciju izdan je alarm zbog vjetra.

Sutra, u utorak, za cijelu će obalu biti na snazi upozorenja zbog vjetra, a za kninsku i splitsku regiju zbog grmljavinskog nevremena. "Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", stoji u upozorenju.

Idućih će dana, navodi DHMZ, biti djelomice sunčano, ali nestabilno. Uz promjenjivu naoblaku, mjestimična kiša moguća je osobito u utorak pa opet u četvrtak. Lokalno će biti pljuskova s grmljavinom, a u utorak je u Dalmaciji moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, duž obale i umjerena bura, povremeno osobito pod Velebitom i jaka. U Dalmaciji često i umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperatura zraka bit će bez veće promjene, jutarnja u postupnom padu.

Foto: DHMZ