Testiran je na tajnoj lokaciji, a mogao bi spasiti NATO od Rusije: Zovu ga i 'leteći mobitel s bojevom glavom'

U mirnom ruralnom krajoliku Švedske, novinari The Telegrapha imali su priliku svjedočiti revolucionarnom testiranju novog sustava koji bi mogao promijeniti pravila igre u suvremenom ratovanju dronovima. Riječ je o sustavu 'Kreuger' švedske tvrtke Nordijska zračna obrana (NAD), koji predstavlja jeftin i učinkovit odgovor na rastuću prijetnju jeftinih dronova. "U biti, to je leteći mobitel s bojevom glavom", objasnio je Dominic Surano, zrakoplovni inženjer u NAD-u, neposredno prije probnog lansiranja. Veličine je kutije za cipele, opremljen je krhkim propelerom i pomalo podsjeća na igračku podmornicu. No upravo u tome leži njegova snaga.

Dok Rusija masovno proizvodi tisuće jeftinih jurišnih dronova, NATO saveznici ih trenutno obaraju skupim projektilima vrijednima milijun dolara. "Dronovi hobi klase među najvećim su ubojicama u ratnim zonama. Vidimo dronove od 500 dolara koji uništavaju tenkove vrijedne 20 milijuna dolara", upozorio je Surano.

Cijena jednog Kreugera kreće se oko 10.000 dolara (oko 8.000 funti). Sustav koristi umjetnu inteligenciju za lociranje neprijateljskog drona, približavanje na domet napada te detonaciju bojeve glave. Tijekom testiranja, 'Kreuger' je uspješno locirao ciljani dron, ispravio kurs nakon prvog promašaja i u drugom pokušaju detonirao lažnu bojevu glavu unutar radijusa eksplozije. "To je fizički kontakt i prijetnja nestaje", rekao je Surano nakon uspješnog testa.

Tobias Billström, bivši švedski ministar vanjskih poslova i direktor strategije u NAD-u, nakon uspješnog lansiranja izjavio je: "Siguran sam da imamo odgovor, jer smo riješili problem isplativosti protuzračne obrane". Naglasio je da je sustav izrađen isključivo od komponenti koje nisu kineskog porijekla, što omogućuje masovnu proizvodnju čak i u uvjetima trgovinskih kriza. "Želimo da presretač u početku koriste ukrajinske oružane snage, a zatim da se proširi na širu europsku obitelj", dodao je Billström. Tvrtka već razvija i sljedeću verziju koja bi koristila elektromagnetski impuls za ometanje dronova.

James Heappey, bivši britanski ministar oružanih snaga, vidi veliki potencijal ovog sustava i za britanske snage. "Ako pogledate dronove i projektile koje je Iran lansirao na Izrael, sve je to bilo dizajnirano da istovremeno uđe u zračni prostor radi višeslojnog izazova. Ključni princip je da branitelj mora biti jeftiniji od napadača. Ovo je sljedeća najjeftinija stvar i može prevladati dronove dizajnirane da zbune i preplave obranu", istaknuo je Heappey.

Europa se suočava s ozbiljnim izazovima. Prošlog rujna ruski dronovi ušli su u poljski zračni prostor, što je natjeralo NATO na slanje borbenih zrakoplova, što je izuzetno skup odgovor na jeftino oružje. Slični incidenti događali su se nad zračnim lukama u Njemačkoj i Španjolskoj.

Ulrike Franke, njemačka stručnjakinja za ratovanje dronovima pri Europskom vijeću za vanjske odnose, upozorava. "Ono što smo vidjeli s iranskim sustavima dronova jest da su jednostavni, ali i dovoljno dobri. Nema nagrada za sofisticiranost u ratu", kazala je. Dodaje da je nedavni kolaps litavske vlade djelomično bio uzrokovan nemogućnošću suočavanja s ruskim dronovima.

Unatoč skepticizmu prema novim tvrtkama koje se oslanjaju na umjetnu inteligenciju, Franke zaključuje da su jednostavni i jeftini alati ključni za dugoročnu obranu od ruskih i iranskih rojeva dronova. "Ako zamislite situaciju poput Ukrajine, gdje vam dolaze tisuće dronova, riskirate bankrot braneći se", poručila je. Kreuger predstavlja upravo taj pokušaj, pobijediti Rusiju njezinom vlastitom igrom: masovnom, jeftinom i učinkovitom proizvodnjom protudronskih sustava. Uspjeh ovog testa mogao bi označiti važan korak u jačanju europske obrane.