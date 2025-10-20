Podnesen 2271 zahtjev za povrat poreza pri kupnji prve nekretnine

Od početka lipnja, kada je stupio na snagu Pravilnik o potporama za stjecanje prve stambene nekretnine, do 17. listopada Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) zaprimila je 2271 zahtjev za povrat poreza pri kupnji ili gradnji prve stambene nekretnine. Riječ je o trajnoj državnoj mjeri kojom se želi olakšati rješavanje stambenog pitanja mladima i obiteljima.

Od zaprimljenih zahtjeva, APN je do sada obradio njih 1666. U potpunosti su bila uredna 1222 zahtjeva te su svi odobreni, dok su 204 zahtjeva vraćena na dopunu dokumentacije. Odbijeno je 240 zahtjeva, ponajviše zbog neispunjavanja zakonskih uvjeta ili povlačenja zahtjeva, a samo 71 zahtjev (oko 4 posto) odbijen je zbog previsoke cijene nekretnine – iznad dopuštenog praga od 50 posto više od prosječne tržišne cijene. Najčešći razlozi odbijanja bili su kupoprodajni ugovori potpisani prije 1. siječnja 2025., starija dob podnositelja od zakonskog maksimuma, posjedovanje drugih nekretnina ili višestruki zahtjevi unutar iste obitelji.

Ukupna vrijednost do sada odobrenih potpora dosegnula je 9,74 milijuna eura. Od toga se 7,17 milijuna odnosi na povrat PDV-a, a 2,57 milijuna eura na povrat poreza na promet nekretnina (PPN). Prosječan iznos potpore za povrat PDV-a iznosi 14.571 euro, dok za povrat PPN-a prosječno iznosi 3525 eura. Kada se sve zbroji, prosječna potpora po obitelji iznosi 7972 eura.

Najviše zahtjeva pristiglo je iz Grada Zagreba – čak 633, a slijede Zagrebačka županija sa 115 te Splitsko-dalmatinska sa 106 odobrenih zahtjeva. Potpore su isplaćene mladima iz svih hrvatskih županija, najmanje onima iz Požeško-slavonske, u kojoj su zasad odobrena samo dva. Prema podacima APN-a, prosječna dob podnositelja zahtjeva iznosi 32 godine. Najmlađi korisnik ima 18, a najstariji 44 godine, što je ujedno i gornja zakonska granica za ostvarivanje prava. Prosječno kućanstvo ima dvoje članova, a rekorder je obitelj s čak 12 članova. Prosječna površina stana ili kuće kupljene uz ovu potporu iznosi 67 četvornih metara. Najmanja odobrena nekretnina ima samo 18 kvadrata i nalazi se u Zagrebu, dok je najveća, s 259 kvadrata, kupljena u Istarskoj županiji.

Zanimljivi su i rasponi cijena: prosječna cijena kvadrata u 1222 odobrena slučaja iznosi 2265 eura. Najviša evidentirana cijena dosegnula je 5013 eura po kvadratu za nekretninu u Splitsko-dalmatinskoj županiji, dok je najniža cijena od 186 eura po kvadratu zabilježena u Virovitičko-podravskoj županiji. Program povrata poreza za kupnju ili gradnju prve stambene nekretnine postao je nova okosnica državne stambene politike nakon prestanka programa subvencioniranih kredita. Budući da je riječ o trajnoj mjeri, u Ministarstvu prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine očekuju da će interes mladih građana i obitelji i dalje rasti, osobito u županijama s nižim cijenama kvadrata i većim brojem dostupnih nekretnina.